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यूपी के 3 जिलों में सड़क हादसे, बरेली में दंपती समेत 4 लोगों की मौत

यूपी के 3 जिलों में सड़क हादसे. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बरेली/मथुरा/कासगंज : यूपी के तीन जिलों हुई सड़क दुर्घटनाओं में चार लोगों की सूचना है. बरेली में बहेड़ी थाना क्षेत्र में डंपर की चपेट आए बुजुर्ग दंपती की मौत गई. मथुरा में राया थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगने से चालक की जलकर मौत हो गई और कार सवार महिला गंभीर रूप से घायल है. वहीं कासगंज में ट्रैक्टर-ट्रॉला की टक्कर से बाइकसवार युवक की जान चली गई.