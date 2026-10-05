यूपी के 3 जिलों में सड़क हादसे, बरेली में दंपती समेत 4 लोगों की मौत
बरेली में ओवरटेक करते समय डंपर की चपेट में आने से बुजुर्ग दंपती की जान चली गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 10:00 AM IST
बरेली/मथुरा/कासगंज : यूपी के तीन जिलों हुई सड़क दुर्घटनाओं में चार लोगों की सूचना है. बरेली में बहेड़ी थाना क्षेत्र में डंपर की चपेट आए बुजुर्ग दंपती की मौत गई. मथुरा में राया थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगने से चालक की जलकर मौत हो गई और कार सवार महिला गंभीर रूप से घायल है. वहीं कासगंज में ट्रैक्टर-ट्रॉला की टक्कर से बाइकसवार युवक की जान चली गई.
बहेड़ी थाना प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि गुडवारा पुल के पास बाइकसवार दंपती तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ गए. गंभीर रूप से घायल होने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. दंपती किसी जलसे में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे. दंपती की पहचान क्षेत्र के मकसूदनपुर गांव निवासी रफीक अहमद (65) पुत्र हबीबुल्ला और उनकी पत्नी तौफीकन (60) की रूप में हुई है.
हादसे के बाद डंपर चालक वाहन लेकर भाग रहा था. एक राहगीर ने कार से डंपर का पीछा करके रोक लिया. इसके बाद पहुंची पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया और डंपर कब्जे में ले लिया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में एक की मौत
मथुरा में रविवार को राया थाना क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग वैन से तेज रफ्तार होंडा सिटी कार अनियंत्रित होकर पलट गई. कार में आग लगने के कारण चालक की जलकर मौत हो गई. वहीं कार सवार महिला गंभीर रूप से घायल है. उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सीओ मांट अमरनाथ यादव ने बताया कि हादसा नोएडा से आगरा जाते समय हुआ हादसा. रविवार शाम यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास पेट्रोलिंग वैन तेज रफ्तार होंडा सिटी कार पीछे से टकरा गई थी. इसके बाद अनियंत्रित कार पलट गई और कार में आग लग गई. कार में एक युवक राघव और युवती सवार थे. युवक की ज्यादा जलने से मौत हो गई. युवती का इलाज चल रहा है. दोनों भाई-बहन बताए जा रहे हैं.
कासगंज में ट्रैक्टर-ट्रॉला की टक्कर से बाइकसवार युवक की मौत
अमांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम वारानगर के पास शनिवार देर शाम हुए सड़क हादसे में बाइकसवार 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई. हादसा सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉला के युवक की मोटरसाइकिल में टकराने से हुआ.
सीओ दुर्गेश कुमार मिश्र के अनुसार अमांपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव निवासी राजपाल सिंह का बेटा अनूप कुमार (24) शनिवार रात करीब साढ़े सात बजे अमांपुर कस्बे से अपनी मोटरसाइकिल से घर वापस लौट रहा था. वारानगर के पास पहुंचने पर सामने से आ रहे एक बेकाबू ट्रैक्टर-ट्रॉला ने बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर के बाद अनूप गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा.
हादसे के बाद आसपास के लोगों और परिजनों की मदद से तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. ट्रैक्टर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
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