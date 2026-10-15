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यूपी में कंट्रोल नहीं हो रही दुर्घटनाएं, आंकड़ों से फील करें कैसे बुझ रहे घरों के चिराग

यूपी में कंट्रोल नहीं हो रही सड़क दुर्घटनाएं. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाओं का आंकड़ा घटने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जबकि हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग पानी की तरह पैसा भी बहा रहा है. इसके बावजूद गांव से लेकर शहर तक, हाइवे से लेकर एक्सप्रेस वे तक सड़कें खून से लथपथ हो रही हैं. सैकड़ों घरों के चिराग बुझ रहे हैं, तो हजारों ज़िंदगियां सिसक रही हैं.

परिवहन विभाग की तरफ से इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक का दुर्घटनाओं का जो आंकड़ा सामने आया है, उसमें घायलों और मौतों के ग्राफ में कमी कम, बढ़ोतरी ज्यादा ही दर्ज की गई है. कई जिले तो दुर्घटनाओं पर बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं.

लाख कोशिशों के बावज़ूद यूपी में हो रहे सड़क हादसों पर विराम नहीं. (ईटीवी भारत)

दूसरे नंबर पर सुल्तानपुर जिले में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया है. यहां पिछले साल की तुलना में सड़क हादसे में 54 अधिक लोगों ने जान गंवाई है. पिछले साल जहां 247 लोग मौत के मुंह में समा गए थे, वहीं इस साल बढ़कर आंकड़ा 301 हो गया है.

सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में दर्ज की गई हैं, जहां पिछले साल की तुलना में इस साल 64 ज्यादा लोगों की मौत हुई है. पिछले साल जहां आंकड़ा 345 था वह बढ़कर 409 हो गया है.

लाख कोशिशों के बावज़ूद यूपी में हो रहे सड़क हादसों पर विराम नहीं. (ईटीवी भारत)

चौथे स्थान पर कानपुर नगर आता है. यहां भी पिछले साल की तुलना में 115 दुर्घटनाएं कम हुई हैं. पिछले साल जहां 1108 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, वहीं इस साल घटकर ये आंकड़ा 993 हो गया है.

तीसरे स्थान पर महराजगंज में दुर्घटनाओं के आंकड़े कम हुए हैं. यहां पिछले साल जहां 433 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी वहीं इस साल घटकर 310 रह गई है, 123 की कमी आई है.

लाख कोशिशों के बावज़ूद यूपी में हो रहे सड़क हादसों पर विराम नहीं. (ईटीवी भारत)

दूसरे नंबर पर बुलंदशहर है, जहां दुर्घटनाओं में 134 अंकों की कमी दर्ज की गई है. पहले 825 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं, जो इस साल घटकर 691 रह गईं.

एक तरफ जहां राजधानी सहित कई जिलों में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ ऊपर चढ़ा है, वहीं कुछ ऐसे भी जिले हैं जिनमें सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी भी आई है. इन जिलों में पहले स्थान पर गौतम बुद्ध नगर है, जहां पिछले साल की तुलना में इस साल 146 सड़क दुर्घटनाएं कम हुई हैं. जहां पिछले साल आंकड़ा 979 था, वहीं इस साल घटकर 833 हो गया है.

लाख कोशिशों के बावज़ूद यूपी में हो रहे सड़क हादसों पर विराम नहीं. (ईटीवी भारत)

चौथे स्थान पर कौशांबी है, जहां 79 ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं पिछले साल की तुलना में हुई हैं. पिछले साल जहां ये आंकड़ा 303 था इस साल वह 382 पहुंच गया है.

इस मामले में मेरठ तीसरे स्थान पर है जहां पिछले साल की तुलना में 97 ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं. पिछले साल आंकड़ा 744 था जो बढ़कर 841 हो गया.

दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है. पिछले साल 1286 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जो इस साल बढ़कर 1402 हो गईं. पिछले साल की तुलना में इस साल दुर्घटनाओं के आंकड़े में 116 की बढ़ोतरी हुई है.

पिछले साल 2025 और इस साल 2026 की सड़क दुर्घटनाओं की तुलना की जाए तो, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अलीगढ़ टॉप पर है. यहां पिछले साल 870 सड़क दुर्घटनाएं हुईं थीं, जो इस साल बढ़कर 1150 हो गईं. यानी 280 ज्यादा दुर्घटनाएं हुईं.

लाख कोशिशों के बावज़ूद यूपी में हो रहे सड़क हादसों पर विराम नहीं. (ईटीवी भारत)

उत्तर प्रदेश में पिछले साल 2025 की तुलना में इस साल 2026 में सड़क हादसे में घायलों की संख्या में बड़ा इज़ाफ़ा हुआ है. जहां पिछले साल जनवरी से सितंबर 2025 तक सड़क हादसों में 28,706 लोग घायल हुए. वहीं इस साल 2026, जनवरी से सितंबर तक हुई दुर्घटनाओं में 30,448 लोग घायल हुए हैं. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 1742 अधिक है. घायलों की संख्या में 6.1% की बढ़ोतरी हुई.

लाख कोशिशों के बावज़ूद यूपी में हो रहे सड़क हादसों पर विराम नहीं. (ईटीवी भारत)

साल 2025 में जनवरी से सितंबर तक मृतकों की संख्या 20,060 थी, जो 2026 में जनवरी से सितंबर में बढ़कर 20,158 हो गई. कहने का मतलब है कि पिछले साल की तुलना में इस साल में 98 ज्यादा लोगों की मौत हुई है. मौत का ये आंकड़ा 0.5 फ़ीसदी बढ़ा है.

लाख कोशिशों के बावज़ूद यूपी में हो रहे सड़क हादसों पर विराम नहीं. (ईटीवी भारत)

उत्तर प्रदेश में साल 2025 में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या 37, 398 थीं, जो 2026 में जनवरी से सितंबर तक बढ़कर 37,674 हो गई. यानी पिछले साल की तुलना में इस साल सड़क दुर्घटनाओं में 276 की बढ़ोतरी हुई है. हादसों का आंकड़ा 0.7% बढ़ा है.

इन जिलों में परिवहन विभाग के जागरूकता अभियान के साथ ही यातायात नियमों के पालन के लिए की गई सख्ती भी काम नहीं आ रही है. हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं.

लाख कोशिशों के बावज़ूद यूपी में हो रहे सड़क हादसों पर विराम नहीं. (ईटीवी भारत)

तीसरे स्थान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र गोरखपुर है, जहां पिछले साल की तुलना में 50 ज्यादा मौतें सड़क हादसे में हुई हैं. पहले आंकड़ा 381 था जो बढ़कर 431 हो गया है.

गाजियाबाद में भी 39 मौतें पिछले साल की तुलना में ज्यादा हुई हैं और यह चौथे स्थान पर है. पिछले साल जहां सड़क हादसे में 295 लोग काल के गाल में समा गए थे, वहीं इस साल आंकड़ा बढ़कर 334 पहुंच चुका है.

लाख कोशिशों के बावज़ूद यूपी में हो रहे सड़क हादसों पर विराम नहीं. (ईटीवी भारत)

इन जिलों में घटा मौतों का ग्राफ

जहां एक तरफ प्रदेश के कई जिलों में मौतों के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है, वहीं कई ऐसे जिले हैं जिन्हें बेहतर काम के चलते मौतों के आंकड़े में कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई है.

इन जिलों में महराजगंज पहले नंबर पर है. यहां पिछले साल की तुलना में मौतों के आंकड़े में 82 अंक की कमी आई है. पिछले साल जहां 282 मौतें हुई थीं, वहीं इस साल घटकर आंकड़ा 200 हो गया है.

दूसरे स्थान पर महोबा है, जहां मौतों में 62 अंकों की कमी दर्ज की गई है. पिछले साल जहां 135 लोग काल के गाल में समा गए थे, वहीं इस साल ये आंकड़ा घटकर 73 रह गया है. यह काफी राहत वाली बात है.

तीसरे स्थान पर बुलंदशहर है. यहां पिछले वर्ष की तुलना में 57 लोग मौत के मुंह में जाने से बच गए. पिछले साल ये आंकड़ा 453 था जो इस साल 396 है.

चौथे स्थान पर मैनपुरी का नंबर आता है. यहां भी पिछले साल की तुलना में मौतों का आंकड़ा 56 कम हुआ है। पिछले साल यह आंकड़ा 294 था जो घटकर 238 हो गया है.

यूपी में कंट्रोल नहीं हो रही दुर्घटनाएं, आंकड़ों से समझें कैसे बुझ रहे घरों के चिराग. (ईटीवी भारत)

अलीगढ़ ने तोड़ डाला घायलों का रिकॉर्ड

हादसों में अलीगढ़ ऐसा जिला है जहां इस साल प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भी हुई हैं और घायलों की संख्या भी सबसे ज्यादा है. इसका रिकॉर्ड ही टूट गया है. पिछले साल जहां सड़क हादसों में 1078 लोग घायल हुए थे, वहीं इस साल बढ़कर यह आंकड़ा 1724 पहुंच गया है. बीते साल की तुलना में इस साल 646 ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जो अपने आप में काफी चिंताजनक है.

दूसरे स्थान पर मेरठ और मथुरा दोनों ही शामिल हैं. मथुरा में घायलों का आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 193 बढ़ा है. पिछले साल जहां 706 लोग घायल हुए थे, वहीं इस साल आंकड़ा बढ़कर 899 हो गया है.

इसी तरह मेरठ में भी पिछले साल जहां 682 लोग घायल हुए थे, वहीं इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 875 हो गया है.

तीसरे स्थान पर लखनऊ है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है. यहां पर घायलों का आंकड़ा 189 बढ़ा है. पिछले साल जहां 917 लोग घायल हुए थे, वहीं इस साल 1106 लोग घायल हुए हैं.

चौथे स्थान पर बागपत है जहां पर 127 लोग पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा घायल हुए हैं. पिछले वर्ष जहां सड़क हादसों में 229 लोग घायल हुए थे, वहीं इस साल आंकड़ा 356 है.

आंकड़ों से समझें कैसे बुझ रहे हादसों से यूपी के घरों के चिराग. (ईटीवी भारत)

कानपुर नगर में घायलों के आंकड़ों में आई ज़बरदस्त कमी

कानपुर नगर में घायलों के आंकड़ों में काफी सुधार आया है. पिछले साल की तुलना में इस साल 207 लोग सड़क हादसों में कम घायल हुए हैं. पिछले साल जहां आंकड़ा 914 था जो अब घटकर 707 रह गया है.

दूसरे स्थान पर आगरा है जहां पर पिछले साल की तुलना में 165 कम लोगों के घायल होने का आंकड़ा दर्ज किया गया है. पिछले साल जहां सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वालों की संख्या 968 थी, वह इस साल घटकर 803 रह गई है.

गौतम बुद्ध नगर ने भी घायलों के आंकड़ों में कमी की है. पिछले साल की तुलना में 99 घायलों की संख्या कम दर्ज की गई है. जहां पिछले साल जनवरी से सितंबर तक 736 लोग घायल हुए थे, वहीं इस साल यह संख्या घटकर 637 हो गई है.

चौथे स्थान पर बुलंदशहर है, जहां सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी दर्ज की गई है और घायलों की संख्या में भी कमी आई है. पिछले साल की तुलना में 94 कम लोग घायल हुए हैं. जहां पिछले साल आंकड़ा 707 था, वहीं इस साल घटकर 613 हो गया है.

सड़क हादसों से कैसे बचें

मयंक ज्योति, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (रोड सेफ्टी). (ईटीवी भारत)

एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (रोड सेफ्टी) मयंक ज्योति कहते हैं कि "सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग की वजह से होती हैं. वाहन चालक जब अपनी स्पीड का नियंत्रण खो देते हैं, अत्यधिक स्पीड में वाहन चलाते हैं, तो दुर्घटनाओं की संभावना और संख्या दोनों ही बढ़ जाती है. ऐसे में हमें यह ध्यान रखना है कि वाहन चलाते समय स्पीड पर नियंत्रण रखें. जो निर्धारित गति सीमा है, उसी गति सीमा में वाहन चलाएं. शराब पीकर वाहन संचालित न करें. यातायात नियमों का पालन करें. हेल्मेट लगाकर दोपहिया वाहन पर चलें. जब चार पहिया वाहन से सफर करें तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें. ऐसे छोटे-छोटे उपाय हैं, जिनको अपनाने से दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है और दुर्घटना हो भी जाती है, तो मृतकों की संख्या में बहुत भारी कमी हो जाएगी. वाहन स्वामियों से अपील करता हूं कि यातायात नियमों का पालन ज़रूर करें. विभाग की तरफ से जारी संदेशों का पालन करें. जितने भी संभव तरीके हैं, अगर वाहन चालक, वाहन मालिक या आम लोग इनका पालन करते हैं तो, दुर्घटनाओं में कमी ज़रूर आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है. विभाग हर तरह के नियमों का पालन कराने का और जागरूक करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है."