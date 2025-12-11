ETV Bharat / state

यूपी में हादसे; श्रावस्ती में होमगार्ड, 2 किशोरों समेत 4 की मौत, सुलतानपुर में बेकाबू टैंकर ने 6 वाहनों को मारी टक्कर, 10 घायल

सुलतानपुर में टैंकर की टक्कर से कई वाहन सड़क किनारे पलटे, जांच में जुटी पुलिस.

श्रावस्ती हादसे में होमगार्ड की मौत.
श्रावस्ती हादसे में होमगार्ड की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 7:30 AM IST

श्रावस्ती: जनपद में ठंड बढ़ते ही कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है. इसी के साथ हादसे भी बढ़ गए हैं. एक दिन पहले बुधवार को हुए अलग-अलग सड़क हादसों में होमगार्ड, दो किशोरों समेत 4 लोगों की जान चली गई. वहीं, सुलतानपुर में बेकाबू टैंकर ने करीब आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे 10 लोग घायल हो गए हैं.

सोनवा थाना क्षेत्र के बरवाहरगुन निवासी होमगार्ड कृष्णगोपाल विश्वकर्मा (50) सोनवा थाने पर तैनात थे. बुधवार सुबह करीब 6 बजे थाने से घर बाइक से लौट रहे थे. मोहरनिया गांव के किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी. जिससे वह काफी दूर जा गिरे. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उन्हें लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

वहीं, दूसरी घटना इसी थाना क्षेत्र के वैभी मोड़ के पास हुई. यहां दो नाबालिग घर में बिना बताए बाइक लेकर निकले थे. इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी. मौके पर ही 15 वर्षीय प्रिंस मिश्रा, निवासी हुसैनपुर खुरुहुरी की मौत हो गई. वहीं 14 वर्षीय सुरेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. यहां से डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया. बुधवार को इलाज के दौरान सुरेन्द्र की भी मौत हो गई.

तीसरी घटना गिलौला थाना क्षेत्र इलाके की है. परिजनों ने बताया कि 65 वर्षीय लल्लू राम पुत्र कंधई गिलौला थाना क्षेत्र के सेमगढ़ा चौराहे स्थित सब्जी लेने साइकिल से निकले थे. लौटते समय बरियाल के पास बाइक सवार ने उन्हें ठोकर मार दी. घायल अवस्था में परिजन नजदीक के अस्पताल ले गए. यहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर किया था. बुधवार रात इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई

सोनवा थाना प्रभारी निशुन देव पांडेय ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घायलों को एंबुलेंस की मदद से स्थानीय अस्पताल भिजवाया गया. रास्ते में ही होमगार्ड की मौत हो गई. दूसरी घटना में घायल किशोर की लखनऊ में मौत हो गई है.

सुलतानपुर में टैंकर ने आधा दर्जन वाहनों को मारी टक्कर, 10 घायल: लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ–वाराणसी फोरलेन पर बुधवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब तेज रफ्तार टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर आधा दर्जन से अधिक वाहनों से भिड़ गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि कई वाहन सड़क किनारे पलट गए और यातायात कुछ समय के लिए ठप हो गया. इस हादसे में करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. कोतवाल संदीप कुमार राय ने बताया कि घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है.

