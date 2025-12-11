ETV Bharat / state

यूपी में हादसे; श्रावस्ती में होमगार्ड, 2 किशोरों समेत 4 की मौत, सुलतानपुर में बेकाबू टैंकर ने 6 वाहनों को मारी टक्कर, 10 घायल

श्रावस्ती हादसे में होमगार्ड की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

श्रावस्ती: जनपद में ठंड बढ़ते ही कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है. इसी के साथ हादसे भी बढ़ गए हैं. एक दिन पहले बुधवार को हुए अलग-अलग सड़क हादसों में होमगार्ड, दो किशोरों समेत 4 लोगों की जान चली गई. वहीं, सुलतानपुर में बेकाबू टैंकर ने करीब आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे 10 लोग घायल हो गए हैं. सोनवा थाना क्षेत्र के बरवाहरगुन निवासी होमगार्ड कृष्णगोपाल विश्वकर्मा (50) सोनवा थाने पर तैनात थे. बुधवार सुबह करीब 6 बजे थाने से घर बाइक से लौट रहे थे. मोहरनिया गांव के किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी. जिससे वह काफी दूर जा गिरे. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उन्हें लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. वहीं, दूसरी घटना इसी थाना क्षेत्र के वैभी मोड़ के पास हुई. यहां दो नाबालिग घर में बिना बताए बाइक लेकर निकले थे. इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी. मौके पर ही 15 वर्षीय प्रिंस मिश्रा, निवासी हुसैनपुर खुरुहुरी की मौत हो गई. वहीं 14 वर्षीय सुरेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. यहां से डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया. बुधवार को इलाज के दौरान सुरेन्द्र की भी मौत हो गई.