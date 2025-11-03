ETV Bharat / state

यूपी में सड़क दुर्घटनाएं; 3 जिलों में 8 लोगों की मौत, 12 की हालत गंभीर

चित्रकूट में एक ही परिवार के तीन लोगों और हापुड़ में महिला और मासूम की मौत. लखीमपुर खीरी में तीन लोग दुर्घटना के शिकार.

यूपी के तीन जिलों में भयंकर सड़क हादसे.
यूपी के तीन जिलों में भयंकर सड़क हादसे. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 7:53 AM IST

चित्रकूट/हापुड़/लखीमपुर खीरी : यूपी के तीन जिलों में रविवार रात हुई दुर्घटनाओं में मासूम समेत आठ लोगों की जान चली गई. तीनों दुर्घटनाओं में प्रथमदृष्ट्या रफ्तार का कहर ही सामने आया है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाने के साथ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.

यूपी में सड़क दुर्घटनाएं (Video Credit : ETV Bharat)

चित्रकूट सड़क हादसे में 3 की मौत, 5 की हालत गंभीर

चित्रकूट में दुर्घटना शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस लाइन खोह गांव के पास नेशनल हाईवे NH 35 हुई. पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के मुताबिक कैंप का पुरवा गढ़ीवा का एक परिवार बर्थ डे पार्टी से बोलेरो में सवार होकर वापस घर जा रहे थे. रास्ते में चित्रकूट से प्रयागराज की तरफ जा रही बांदा रोडवेज डिपो की बस से आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. हादसे में 3 लोगों की मौक पर मौत हो गई थी और 5 लोग घायल हुए हैं. पुलिस टीम ने पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. वहीं जिला अस्पताल पहुंचे सदर विधायक अनिल प्रधान ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

हापुड़ ; पुलिया से टकराकर कार पलटी, महिला व मासूम की मौत, 6 घायल

हाफिजपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे- 334 पर रविवार रात शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रहे परिवार की कार पुलिया से टकराकर पलट गई. दुर्घटना में कार सवार महिला व तीन वर्षीय मासूम की मौत हो गई.



सीओ पिलखुवा अनीता चौहान के मुताबिक मेरठ से हापुड़ की तरफ जा रहे एक परिवार कार से रविवार रात थाना हाफिजपुर क्षेत्र में चित्तौली रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. राहगीरों ने घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे 6 बच्चों सहित 9 लोगों को बाहर निकला. जिसमें एक महिला साजिदा (40) व तीन वर्षीय मासूम की मौत हो गई थी. दुर्घटना में काशिफा, फाइजा, अंजुम, सद्दाम, मुम्मताज, अख्तर और अरसान घायल हुए हैं. मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रवीन कुमार ने घायलों को अस्पताल भेजवान के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है.

लखीमपुर खीरी; दो बाइकों की भिड़ंत में साले-बहनोई समेत 3 की मौत

लखीमपुर खीरी में रविवार रात मोहम्मदी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पसगवां थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे में साले-बहनोई समेत तीन लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना में घायल चौथे व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. हालांकि ग्रामीणों की मदद से तीन घायलों की जान बचा ली गई. तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार राय के मुताबिक दुर्घटना नेशनल हाईवे-730-ए पर सेमरा जानीपुर मोड़ के पास हुई थी. रविवार देर रात करीब 10 बजे शाहपुर जागीर गांव निवासी विजय कुमार (35) अपने बहनोई जितेंद्र कुमार (32) के साथ कस्बा बरवर से घरेलू सामान खरीदकर बाइक से घर लौट रहे थे. दूसरी दिशा से सिमरा जानीपुर गांव निवासी रोहित (30) अपने साथी रितिक के साथ मोहम्मदी से घर जा रहा था. सेमरा मोड़ के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई थी. टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों युवक कई मीटर दूर सड़क पर जा गिरे और उनकी बाइकों के परखच्चे उड़ गए. मौके पर पहुंची एंबुलेंस ने चारों को मोहम्मदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने विजय कुमार, जितेंद्र कुमार और रोहित को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल रितिक की हालत नाजुक देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

