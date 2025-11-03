ETV Bharat / state

यूपी में सड़क दुर्घटनाएं; 3 जिलों में 8 लोगों की मौत, 12 की हालत गंभीर

चित्रकूट/हापुड़/लखीमपुर खीरी : यूपी के तीन जिलों में रविवार रात हुई दुर्घटनाओं में मासूम समेत आठ लोगों की जान चली गई. तीनों दुर्घटनाओं में प्रथमदृष्ट्या रफ्तार का कहर ही सामने आया है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाने के साथ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.

यूपी में सड़क दुर्घटनाएं (Video Credit : ETV Bharat)

चित्रकूट सड़क हादसे में 3 की मौत, 5 की हालत गंभीर



चित्रकूट में दुर्घटना शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस लाइन खोह गांव के पास नेशनल हाईवे NH 35 हुई. पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के मुताबिक कैंप का पुरवा गढ़ीवा का एक परिवार बर्थ डे पार्टी से बोलेरो में सवार होकर वापस घर जा रहे थे. रास्ते में चित्रकूट से प्रयागराज की तरफ जा रही बांदा रोडवेज डिपो की बस से आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. हादसे में 3 लोगों की मौक पर मौत हो गई थी और 5 लोग घायल हुए हैं. पुलिस टीम ने पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. वहीं जिला अस्पताल पहुंचे सदर विधायक अनिल प्रधान ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

हापुड़ ; पुलिया से टकराकर कार पलटी, महिला व मासूम की मौत, 6 घायल



हाफिजपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे- 334 पर रविवार रात शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रहे परिवार की कार पुलिया से टकराकर पलट गई. दुर्घटना में कार सवार महिला व तीन वर्षीय मासूम की मौत हो गई.





सीओ पिलखुवा अनीता चौहान के मुताबिक मेरठ से हापुड़ की तरफ जा रहे एक परिवार कार से रविवार रात थाना हाफिजपुर क्षेत्र में चित्तौली रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. राहगीरों ने घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे 6 बच्चों सहित 9 लोगों को बाहर निकला. जिसमें एक महिला साजिदा (40) व तीन वर्षीय मासूम की मौत हो गई थी. दुर्घटना में काशिफा, फाइजा, अंजुम, सद्दाम, मुम्मताज, अख्तर और अरसान घायल हुए हैं. मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रवीन कुमार ने घायलों को अस्पताल भेजवान के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है.