यूपी में हादसे; सहारनपुर में चचेरे भाइयों की मौत, कानपुर में पिता की जान गई
बरेली में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर मजदूर ने दम तोड़ा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 7:27 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 7:46 PM IST
कानपुर/सहारनपुर/बरेली: यूपी के अलग-अलग जिलों में हुए हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई. इसमें चचेरे भाई भी शामिल हैं. पहली घटना कानपुर की है. यहां घाटमपुर क्षेत्र में शनिवार दोपहर भोगनीपुर-चौडगरा मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्र को टक्कर मार दी. नौरंगा गांव के पास हुई इस दुर्घटना में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा घायल है. हादसे बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया.
दूसरी ओर सहारनपुर में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. जबकि बरेली में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर एक मजदूर की जान चली गई.
कानपुर में हादसे के बाद ट्रक चालक फरार
कानपुर में हादसे में जान गंवाने वाले की पहचान चंदनपुर गांव निवासी 65 वर्षीय बलराम के रूप में हुई है, जबकि दुर्घटना में उनके 47 वर्षीय बेटे राजेंद्र घायल हुए हैं. परिवार के लोगों ने बताया कि बलराम और राजेंद्र भतीजे की तेरहवीं संस्कार में शामिल होने के लिए गोपालपुर गांव जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. जिसके बाद बलराम सड़क पर जा गिरे और ट्रक का पहिया उन पर चढ़ गया.
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल राजेंद्र को तत्काल घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद राजेंद्र की हालत को खतरे से बाहर बताया और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देकर घर भेज दिया.
घाटमपुर थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा करवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी चालक के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी. इधर, इस हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा है.
सहारनपुर : तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, दो चचेरे भाइयों की मौत
जनपद में कलसिया चौराहे के पास मंगलवार को तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान गांव बुबका निवासी आशू (22) और अमित (35) के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक दोनों चचेरे भाई बाइक से परचून का सामान खरीदने के लिए कलसिया आए थे. यहां से दोनों बाइक से लौट रहे थे. कलसिया चौराहे के पास सहारनपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे. इसके बाद वे डंपर के पहियों के नीचे आ गए. हादसे में दोनों को सिर में गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.आशू तीन भाइयों में सबसे छोटा था. वह सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था. वहीं उसका चचेरा भाई अमित मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था. अमित शादीशुदा था और उसका चार वर्षीय बेटा है.
एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि डंपर ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे के बाद भाग रहे डंपर चालक को पकड़ लिया.
11 हजार वोल्ट की लाइन ने ली मजदूर की जान
बरेली के बहेड़ी के मोहल्ला मोहम्मदपुर में शनिवार को हादसा हो गया, जब निर्माणाधीन मकान में काम कर रहा 35 वर्षीय मजदूर पास से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया. अस्पताल में उसकी मौत हो गई.
मोहल्ला मोहम्मदपुर निवासी मोहम्मद हसन (35) पुत्र अकबर शनिवार सुबह पावर हाउस के सामने स्थित एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रहा था. तभी यह हादसा हुआ. इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है. मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
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