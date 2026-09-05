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यूपी में हादसे; सहारनपुर में चचेरे भाइयों की मौत, कानपुर में पिता की जान गई

यूपी में हादसे ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर/सहारनपुर/बरेली: यूपी के अलग-अलग जिलों में हुए हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई. इसमें चचेरे भाई भी शामिल हैं. पहली घटना कानपुर की है. यहां घाटमपुर क्षेत्र में शनिवार दोपहर भोगनीपुर-चौडगरा मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्र को टक्कर मार दी. नौरंगा गांव के पास हुई इस दुर्घटना में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा घायल है. हादसे बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. दूसरी ओर सहारनपुर में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. जबकि बरेली में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर एक मजदूर की जान चली गई. कानपुर में हादसे के बाद ट्रक चालक फरार कानपुर में हादसे में जान गंवाने वाले की पहचान चंदनपुर गांव निवासी 65 वर्षीय बलराम के रूप में हुई है, जबकि दुर्घटना में उनके 47 वर्षीय बेटे राजेंद्र घायल हुए हैं. परिवार के लोगों ने बताया कि बलराम और राजेंद्र भतीजे की तेरहवीं संस्कार में शामिल होने के लिए गोपालपुर गांव जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. जिसके बाद बलराम सड़क पर जा गिरे और ट्रक का पहिया उन पर चढ़ गया. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल राजेंद्र को तत्काल घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद राजेंद्र की हालत को खतरे से बाहर बताया और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देकर घर भेज दिया. घाटमपुर थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा करवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी चालक के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी. इधर, इस हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा है. सहारनपुर : तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, दो चचेरे भाइयों की मौत