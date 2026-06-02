ETV Bharat / state

बुलंदशहर में अलग-अलग दो हादसे, 8 घायल, 3 की हालत गंभीर

गुलावठी में लिंटर गिरने से मचा हड़कंप, खुर्जा में तेज रफ्तार ट्रक दीवार में घुसा.

accidents in gulawathi and khurja in bulandshahr 8 injured
बुलंदशहर में हादसे. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 11:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर: जिले में सोमवार को अलग-अलग हादसों में 8 लोग घायल हो गए. वहीं, 3 लोगों की हालत गंभीर है. घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.



लिंटर गिरने से आठ मजदूर घायल, तीन की हालत गंभीर
जानकारी के अनुसार बुलंदशहर रोड स्थित एक कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में लिंटर डाला जा रहा था. इसके लिए शटरिंग लगाई गई थी. देर शाम काम के दौरान अचानक शटरिंग और लिंटर का मलबा भरभराकर नीचे गिर पड़ा. उस समय कई मजदूर नीचे काम कर रहे थे, जो मलबे में दब गए. घायल मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

हादसे में मकान मालिक भी घायल हो गया, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है. घायलों में रामनगर निवासी प्रिंस (23), कन्हैय्या (28), मोहम्मद परवेज (27) तथा मुगल गार्डन निवासी परवेज (26) सहित अन्य मजदूर शामिल हैं. इनमें से प्रिंस, कन्हैय्या और मोहम्मद परवेज की हालत गंभीर होने पर उन्हें हापुड़ और मेरठ के हायर सेंटर रेफर किया गया है. इसके अलावा मोहल्ला फजलल्ला निवासी रवि, गुलावठी के मोहसिन, फैसल तथा दो अन्य मजदूर भी घायल हुए हैं. सभी का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

घर में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, ढह गई दीवार

यूपी बुलंदशहर में आज खुर्जा ​तड़के सुबह एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया, जब एक बेकाबू तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक रिहायशी मकान में जा घुसा. घटना सुबह करीब 3:50 बजे की है. मकान के मालिक भागेंद्र सिंह ने बताया कि उस समय घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे. मकान में दो भाइयों और उनके परिवारों को मिलाकर कुल 17 सदस्य रहते हैं, जिसमें एक परिवार के 12 और दूसरे परिवार के 5 लोग शामिल हैं. अचानक एक जोरदार धमाके के साथ पूरा घर हिल गया. जब लोग घबराकर बाहर भागे, तो देखा कि एक भारी-भरकम ट्रक उनके घर की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस चुका था. ​इस हादसे में मकान के साथ-साथ परिसर में खड़ी तीन कारें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं. इसमें तीन कारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं हैं. पीड़ित मकान मालिक भागेंद्र सिंह, टिंकू सिंह और विक्रम सिंह के अनुसार, इस दुर्घटना में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है.

ये भी पढ़ेंः यूपी के 3.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 10% फ्यूल सरचार्ज की वसूली पर नियामक आयोग ने लगाई रोक


ये भी पढ़ेंः 4 साल में 30 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी, 60000 करोड़ का आर्थिक विकास

TAGGED:

BULANDSHAHR NEWS
ACCIDENTS IN GULAWATHI
KHURJA ACCIDENTS
बुलंदशहर न्यूज
ACCIDENTS IN BULANDSHAHR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.