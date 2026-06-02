ETV Bharat / state

बुलंदशहर में अलग-अलग दो हादसे, 8 घायल, 3 की हालत गंभीर

बुलंदशहर: जिले में सोमवार को अलग-अलग हादसों में 8 लोग घायल हो गए. वहीं, 3 लोगों की हालत गंभीर है. घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.





लिंटर गिरने से आठ मजदूर घायल, तीन की हालत गंभीर

जानकारी के अनुसार बुलंदशहर रोड स्थित एक कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में लिंटर डाला जा रहा था. इसके लिए शटरिंग लगाई गई थी. देर शाम काम के दौरान अचानक शटरिंग और लिंटर का मलबा भरभराकर नीचे गिर पड़ा. उस समय कई मजदूर नीचे काम कर रहे थे, जो मलबे में दब गए. घायल मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.



हादसे में मकान मालिक भी घायल हो गया, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है. घायलों में रामनगर निवासी प्रिंस (23), कन्हैय्या (28), मोहम्मद परवेज (27) तथा मुगल गार्डन निवासी परवेज (26) सहित अन्य मजदूर शामिल हैं. इनमें से प्रिंस, कन्हैय्या और मोहम्मद परवेज की हालत गंभीर होने पर उन्हें हापुड़ और मेरठ के हायर सेंटर रेफर किया गया है. इसके अलावा मोहल्ला फजलल्ला निवासी रवि, गुलावठी के मोहसिन, फैसल तथा दो अन्य मजदूर भी घायल हुए हैं. सभी का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.





घर में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, ढह गई दीवार