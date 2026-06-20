छत्तीसगढ़ में हादसों का दिन, बलरामपुर में टैंकर ने बच्चे को कुचला, जीपीएम में कार ने ऑटो को मारी टक्कर, 1 की मौत 6 घायल
छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे की वजह से कुल 2 मौतें हुई है. 6 लोग घायल हो गए हैं. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 20, 2026 at 10:40 PM IST
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया. यहां वार्ड में पेयजल सप्लाई के दौरान वाटर टैंकर के पहिये के नीचे दबकर आठ साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और मोहल्ले वासियों ने शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया . पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर टैंकर चालक को हिरासत में ले लिया. उसके बाद पुलिस अधिकारियों के समझाने पर लोग माने और चक्का जाम खत्म किया.
टैंकर ने आठ साल के बच्चे को कुचला
आठ साल का शुभम कुमार मोहल्ले में आज दोपहर को आसपास के बच्चों के साथ खेल रहा था. इस दौरान नगरपालिका का टैंकर पेयजल सप्लाई करने वार्ड में आया हुआ था. पानी सप्लाई करने के बाद टैंकर चालक ने अचानक टैंकर को स्टार्ट कर दिया. जिसकी वजह से बच्चा टैंकर के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद उचित मुआवजा नियमित नौकरी और चालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने सड़क जाम कर दिया. लगभग दो घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग जाम रहा और चेकपोस्ट के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई. अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजनों और वार्ड वासियों ने जाम खत्म करने का फैसला लिया.
इस दुर्घटना में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं. हम मासूम बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. आज की इस दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार की यह मांग थी कि नियमित कर्मचारी के तौर पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए. नियमित कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति के लिए नगरपालिका परिषद से निवेदन किया गया है. उसके बाद लोगों ने चक्का जाम खत्म किया है- आनंद नेताम, एसडीएम, रामानुजगंज
गौरेला पेंड्रा मरवाही में हादसा
प्रदेश में दूसरा हादसा गौरेला पेंड्रा मरवाही में देखने को मिला. यहां पेंड्रा-दुबटिया मुख्य मार्ग पर एक कार ने ऑटो को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं. घायलों में दो बच्चे भी शामिल हैं. मेढूका गांव के कुछ लोग निमधा गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. इस दौरान ऑटो में सवार होते वक्त कार ने ऑटो को टक्कर मार दी. जिसमें सेवरा निवासी शेख इशाख की मौके पर मौत हो गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में सवार दो युवक शराब के नशे में थे. हादसे के बाद दोनों वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई है. पुलिस का कहना है कि फरार कार सवारों की पहचान कर ली गई है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है.