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सेल्फी लेते समय हादसा: डिग्गी में डूबने से मां-बेटे की मौत, तीन घंटे बाद निकाले गए शव

हादसे के बाद लगी लोगों की भीड़ ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया. यहां पानी की डिग्गी में डूबने से मां–बेटे की दु:खद मौत हो गई. मां–बेटा डिग्गी के किनारे खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे. इसी दौरान बच्चों का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया बेटे को बचाने के लिए मां भी डिग्गी में कूद गई, लेकिन दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई. यह दुःखद घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र बानो की बेरी दूध गांव में हुई. करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को डिग्गी से बाहर निकल गया. सदर थानाधिकारी करतार सिंह के अनुसार मृतका की पहचान 30 वर्षीय जीयो देवी के रूप में हुई है. उसके साथ उसका 7 वर्षीय बेटा हितेश भी था. वह तीन दिन पहले ही अपने बेटे के साथ पीहर आई थी. रविवार को परिवार के अधिकांश सदस्य एक सामाजिक कार्यक्रम में गए हुए थे. घर पर जीवन देवी उसकी बड़ी बहन ओर बच्चे मौजूद थे. पढ़ें: डूंगरपुर में तालाब में डूबने से 2 चचेरी बहनों की मौत, बकरियां चराने गई थीं