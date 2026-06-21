सेल्फी लेते समय हादसा: डिग्गी में डूबने से मां-बेटे की मौत, तीन घंटे बाद निकाले गए शव
बेटे को पानी में गिरता देख जीयो देवी घबरा गई और उसे बचाने के लिए वह भी पानी में खुद गई.
Published : June 21, 2026 at 6:43 PM IST
बाड़मेर: जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया. यहां पानी की डिग्गी में डूबने से मां–बेटे की दु:खद मौत हो गई. मां–बेटा डिग्गी के किनारे खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे. इसी दौरान बच्चों का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया बेटे को बचाने के लिए मां भी डिग्गी में कूद गई, लेकिन दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई. यह दुःखद घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र बानो की बेरी दूध गांव में हुई. करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को डिग्गी से बाहर निकल गया.
सदर थानाधिकारी करतार सिंह के अनुसार मृतका की पहचान 30 वर्षीय जीयो देवी के रूप में हुई है. उसके साथ उसका 7 वर्षीय बेटा हितेश भी था. वह तीन दिन पहले ही अपने बेटे के साथ पीहर आई थी. रविवार को परिवार के अधिकांश सदस्य एक सामाजिक कार्यक्रम में गए हुए थे. घर पर जीवन देवी उसकी बड़ी बहन ओर बच्चे मौजूद थे.
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घर से कुछ दूरी पर स्थित पानी की डिग्गी के पास जीयो देवी अपने बेटे के साथ फोटो और सेल्फी ले रही थी. इस दौरान अचानक हितेश का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह डिग्गी में गिर गया. बेटे को पानी में गिरता देख जीयो देवी घबरा गई और उसे बचाने के लिए वह भी पानी में खुद गई. हालांकि गहराई अधिक होने के कारण वह भी बाहर नहीं निकल सकी. यह देखकर वहां मौजूद बड़ी बहन ने शोर मचाया. जिसकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. दोनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह पानी की गहराई में डूब गए.
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घटना की सूचना मिलने पर पुलिस सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन डिग्गी में पानी अधिक होने के कारण खोजबीन में बेहद कठिनाई आई. इसके बाद जेसीबी मशीन की सहायता से डिग्गी की दीवार तोड़ी गई और पानी को बाहर निकल गया. करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रविवार दोपहर को मां-बेटे के शव बाहर निकले गए. इस दुखद हादसे के बाद परिवार सहित गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिए.