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बिजली केबल चोरी करते समय हादसा: करंट लगने से दो युवकों की मौके पर मौत

बालोतरा: जिले में शनिवार को बिजली तार चुराते समय करंट की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए. घटना जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के कोठाला गांव की है.

धोरीमन्ना थानाधिकारी दलपत सिंह के मुताबिक कोठाला गांव में नई बिजली लाइन का कार्य चल रहा था. शनिवार को सूचना मिली कि करंट लगने से दो युवकों की मौत हुई है. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करके दोनों मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस के अनुसार प्रारंभिक तौर पर सामने आई है कि दोनों युवक शुक्रवार रात को बिजली केबल चोरी करने के लिए पहुंचे थे. बिजली केबल इकट्ठा करते समय वह केबल इलेक्ट्रिक प्रवाहित तार की संपर्क में आ गई. जिससे दोनों युवाओं को करंट लग गया.