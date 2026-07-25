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बिजली केबल चोरी करते समय हादसा: करंट लगने से दो युवकों की मौके पर मौत

तार चोरी करते समय करंट की चपेट में आने से दोनों युवक बुरी तरह से झुलस गए ओर मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

Dhorimanna Police Station
पुलिस थाना धोरीमन्ना (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 25, 2026 at 2:32 PM IST

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बालोतरा: जिले में शनिवार को बिजली तार चुराते समय करंट की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए. घटना जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के कोठाला गांव की है.

धोरीमन्ना थानाधिकारी दलपत सिंह के मुताबिक कोठाला गांव में नई बिजली लाइन का कार्य चल रहा था. शनिवार को सूचना मिली कि करंट लगने से दो युवकों की मौत हुई है. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करके दोनों मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस के अनुसार प्रारंभिक तौर पर सामने आई है कि दोनों युवक शुक्रवार रात को बिजली केबल चोरी करने के लिए पहुंचे थे. बिजली केबल इकट्ठा करते समय वह केबल इलेक्ट्रिक प्रवाहित तार की संपर्क में आ गई. जिससे दोनों युवाओं को करंट लग गया.

पढ़ें: हार्टटेंशन लाइन से लोहे के पोल के जरिए घरों में पहुंचा करंट, एक की महिला और दो गौवंश की मौत, कई घायल

आरोप है कि शुक्रवार देर रात को दोनों युवक हाईटेंशन बिजली के केबल चुराने के लिए पहुंचे थे. तार चोरी करते समय करंट की चपेट में आने से दोनों युवक बुरी तरह से झुलस गए ओर मौके पर ही उनकी मौत हो गई. शनिवार को जब ग्रामीणों को इस बात कि भनक लगी, तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर डिस्कॉम की टीम को मौके पर बुलाया. साथ ही पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतकों की पहचान 23 वर्षीय खेताराम और गिरधारीराम निवासी कोठाला के रूप में की गई है.

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2 YOUTHS DIED DUE TO ELECTROCUTION
ELECTRIC CABLE THEFT IN BALOTRA
करंट लगने से 2 युवकों की मौत
ACCIDENT WHILE STEALING POWER CABLE

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