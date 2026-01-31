लाइक्स की चाहत में मौत की आहट: बरेली हाईवे पर रील के जुनून ने छीनी सांसें
चौकी इंचार्ज सुनील कुमार ने कहा कि रील बनाते समये सपोर्ट वॉल गिरने से 22 वर्षीय फैजान की मौत हो गयी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 4:26 PM IST|
Updated : January 31, 2026 at 4:40 PM IST
बरेली: नवाबगंज क्षेत्र में रील बनाने का जुनून एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ. बरेली–सितारगंज हाईवे पर सिजौलिया गांव के पास निर्माणाधीन पुल के निकट शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. इसमें 22 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई. युवक के ऊपर भारी सपोर्ट वॉल गिरने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
फैजान पुल के किनारे सपोर्ट वॉल पर खड़ा था: चौकी इंचार्ज सुनील कुमार ने कहा कि रिछोला किफायतुल्ला गांव निवासी मोहम्मद फैजान गांव में बाल काटने की दुकान चलाता था. वह अपने भाई-बहनों में पांचवें नंबर का था. शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे फैजान अपने दोस्त अनुज गंगवार के साथ निर्माणाधीन पुल पर रील बनाने पहुंचा था. अनुज मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि फैजान पुल के किनारे रखी सपोर्ट वॉल पर खड़ा था.
हाइड्रा मशीन की मदद से सपोर्ट वॉल हटाई गयी: इस दौरान संतुलन बिगड़ने से फैजान नीचे खेत में गिर पड़ा और उसी वक्त भारी सपोर्ट वॉल उसके ऊपर आ गिरी. हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने हाईवे का निर्माण करा रही कंपनी की हाइड्रा मशीन की मदद से सपोर्ट वॉल हटाकर फैजान को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव को बिना पुलिस को सूचना दिए घर ले गए.
निर्माणाधीन स्थलों पर सतर्कता बरतने की अपील: बाद में कस्बा पुलिस चौकी इंचार्ज सुनील कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले जांच की. युवक की असामयिक मौत से परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है और निर्माणाधीन स्थलों पर सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है.
