ETV Bharat / state

फतेहपुर रिन्द नदी में हादसा; नहाने गए छह दोस्त गहरे पानी में डूबे, चार की मौत, दो को बचाया गया

फतेहपुर रिन्द नदी में हादसा ( Photo credit: ETV Bharat )