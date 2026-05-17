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फतेहपुर रिन्द नदी में हादसा; नहाने गए छह दोस्त गहरे पानी में डूबे, चार की मौत, दो को बचाया गया

अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि मृतकों के शव की पंचनामा की कार्यवाही की गई है.

फतेहपुर रिन्द नदी में हादसा
फतेहपुर रिन्द नदी में हादसा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 7:00 PM IST

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फतेहपुर : जिले के रिन्द नदी में रविवार को हादसे में चार युवकों की मौत हो गई. ललौली थाना क्षेत्र के तपनी गांव के छह युवक नदी में नहाने गए थे. तेज बहाव और गहरे पानी में चले जाने से युवक नदी में डूबने लगे.

इस दौरान स्थानीय गोताखोरों की मदद से बचाव कार्य किया गया. सभी युवकों को बाहर निकाला गया. दो युवकों को बचा लिया गया है, वहीं चार युवकों को अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय ने दी जानकारी. (Video credit: पुलिस मीडिया सेल)

अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि रविवार को सूचना मिली कि ललौली थाना क्षेत्रांतर्गत रिंद नदी में नहाते समय तेज बहाव के कारण छह युवक डूब गए हैं. सूचना पर तत्काल ललौली पुलिस मौके पर पहुंची.

उन्होंने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से बचाव कार्य किया गया. डूबे हुए सभी छह युवकों को बाहर निकाला गया. जिसमें से दो युवकों को बचा लिया गया है. जिनकी हालत स्थिर है. चार युवकों को सीएचसी बिंदकी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतकों के परिजनों को मुआवजे से संबंधित प्रवधानों के संबंध में अवगत कराया गया है. घटना की सूचना उपजिलाधिकारी बिंदकी को दी गयी है. जिनके द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है. मृतकों के शव की पंचायतनामा की कार्यवाही की गई तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है.

परिजनों के मुताबिक, तपनी गांव के छह दोस्त कुनुहा डेरा के पास रिन्द नदी में नहाने पहुंचे थे. गर्मी से राहत पाने के लिए सभी युवक नदी में उतरे, लेकिन कुछ ही देर बाद वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. युवकों की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण और मछुआरे मौके पर पहुंचे तथा बचाव कार्य शुरू किया.



सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस की डायल 112 टीम और ललौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. परिजनों के मुताबिक, स्थानीय गोताखोरों की मदद से सभी युवकों को बाहर निकाला गया, इनमें निजाम और मोनू को सुरक्षित बचा लिया गया, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. वहीं हसीबुद्दीन, शाहिद, अंश और शान को सीएचसी बिंदकी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.



पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर ली है. प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को मुआवजे से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी गई है.

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