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उन्नाव एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा; अंतिम संस्कार से लौट रहे ससुर-दामाद की मौत

अंतिम संस्कार से लौट रहे ससुर-दामाद की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव: जिले के हसनगंज क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे की सर्विस लाइन पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार ससुर और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे.

कोतवाली प्रभारी शरद कुमार ने बताया कि ने बताया कि मृतकों कि पहचान धनीराम (55) निवासी जलीयामऊ, थाना काकोरी, लखनऊ और संजय (35) के रूप में हुई है.

दोनों रिश्ते में ससुर-दामाद थे और एक ही बाइक से थे. वह दोनों गांव राई, थाना क्षेत्र औरास से लौट रहे थे. आसपास के CCTV खंलागे जा रहे हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

जानकारी के मुताबिक, धनीराम की बड़ी बहन राजेश्वरी का अंतिम संस्कार था. अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद देर रात दोनों बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे.

जब उनकी बाइक हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर तोंदा गांव के पास ढोढेबाबा मंदिर के करीब पहुंची, तभी एक्सप्रेस-वे की सर्विस लाइन पर किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी.