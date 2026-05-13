उन्नाव एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा; अंतिम संस्कार से लौट रहे ससुर-दामाद की मौत
कोतवाली प्रभारी शरद कुमार ने बताया कि ने बताया कि मृतकों कि पहचान हो गई है. परिजनों को सूचित किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 12:32 PM IST
उन्नाव: जिले के हसनगंज क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे की सर्विस लाइन पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार ससुर और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे.
कोतवाली प्रभारी शरद कुमार ने बताया कि ने बताया कि मृतकों कि पहचान धनीराम (55) निवासी जलीयामऊ, थाना काकोरी, लखनऊ और संजय (35) के रूप में हुई है.
दोनों रिश्ते में ससुर-दामाद थे और एक ही बाइक से थे. वह दोनों गांव राई, थाना क्षेत्र औरास से लौट रहे थे. आसपास के CCTV खंलागे जा रहे हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
जानकारी के मुताबिक, धनीराम की बड़ी बहन राजेश्वरी का अंतिम संस्कार था. अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद देर रात दोनों बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे.
जब उनकी बाइक हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर तोंदा गांव के पास ढोढेबाबा मंदिर के करीब पहुंची, तभी एक्सप्रेस-वे की सर्विस लाइन पर किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कई फीट दूर सड़क पर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया. रात के अंधेरे में सड़क किनारे पड़े शव देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
तलाशी के दौरान मृतकों की जेब से मिले आधार कार्ड के जरिए उनकी पहचान हो सकी. इसके बाद पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दी. जैसे ही परिवारवालों को घटना की जानकारी मिली, घर में कोहराम मच गया.
बताया गया कि धनीराम मजदूरी और खेती करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटे और दो बेटियां हैं. वहीं संजय दिहाड़ी मजदूर थे. उनके परिवार में पत्नी निशा, दो बेटे अभिषेक और अंश और बेटी महक है.
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