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पानीपत में स्पीड का नशा, फ्लाईओवर पर कार ने पिकअप को मारी टक्कर, 2 की मौत

पानीपत : हरियाणा के पानीपत के समालखा में जीटी रोड स्थित मनाना फ्लाईओवर पर रविवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब एक पिकअप वाहन का टायर पंचर होने के कारण ड्राइवर सड़क किनारे पंचर लगवा रहा था. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई एक स्विफ्ट कार ने जोरदार टक्कर मार दी.

दो लोगों की मौत : जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश नंबर की एक पिकअप का टायर मनाना फ्लाईओवर पर पानीपत लेन में पंचर हो गया था. ड्राइवर ने पंचर लगाने के लिए करहंस निवासी सुनील (38) को बुलाया. सुनील पंचर लगाने में जुटा था, तभी समालखा की ओर से तेज गति से आई स्विफ्ट कार ने पिकअप और वहां मौजूद दोनों व्यक्तियों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप चालक जावेद (32), निवासी लोनी (गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश) और पंचर मिस्त्री सुनील (38), निवासी गांव करहंस की मौके पर ही मौत हो गई.

पानीपत में स्पीड का नशा (ETV Bharat)

ड्राइवर मौके से फरार : हादसे को देखकर राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. ट्रैफिक पुलिस प्रभारी राकेश कुंडू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को सुचारु कराया. इसके बाद समालखा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समालखा के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को भी सूचना दे दी है. हादसे के बाद स्विफ्ट कार ड्राइवर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है.