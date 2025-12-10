ETV Bharat / state

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा; एक कार को दूसरी ने पीछे से मारी टक्कर, दोनों में लगी आग, 5 की मौत

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हादसे के बाद दोनों कार में लग गई आग. ( Photo Credit; ETV Bharat )