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पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हादसा, एक की मौत, 16 घायल; छठ पूजा के लिए बिहार जा रहे थे श्रमिक

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हादसा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सुल्तानपुर: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार तड़के तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूरों से भरी ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 16 लोग घायल हो गए. सभी मजदूर छठ पूजा मनाने के लिए दिल्ली से बिहार जा रहे थे. हादसा एक्सप्रेस-वे के 118.8 किलोमीटर पर हुआ.

जानकारी के मुताबिक, मजदूरों से भरी ट्रॉली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी. इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रॉली में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रॉली में सवार मजदूर सड़क पर गिरकर घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.