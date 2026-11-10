पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हादसा, एक की मौत, 16 घायल; छठ पूजा के लिए बिहार जा रहे थे श्रमिक
सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कूरेभार पहुंचाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 2:08 PM IST
सुल्तानपुर: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार तड़के तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूरों से भरी ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 16 लोग घायल हो गए. सभी मजदूर छठ पूजा मनाने के लिए दिल्ली से बिहार जा रहे थे. हादसा एक्सप्रेस-वे के 118.8 किलोमीटर पर हुआ.
जानकारी के मुताबिक, मजदूरों से भरी ट्रॉली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी. इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रॉली में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रॉली में सवार मजदूर सड़क पर गिरकर घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कूरेभार पहुंचाया. यहां डॉ. जाहिर खान की टीम ने प्राथमिक उपचार किया. इसके बाद 16 घायलों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर रेफर कर दिया गया. इनमें छह की हालत गंभीर बताई गई है.
सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि घायलों की हालत का जायजा लिया गया है. नवीन कुमार (18) की हालत स्थिर है. राजीव कुमार (22) को मामूली चोटें आई हैं. शिवम पासवान (33) के सिर में चोट है. सिद्धार्थ (14) के माथे पर चोट आने के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है.
बादल (16) और रवींद्र (26) गंभीर रूप से घायल हैं. सुशील कुमार (60) के सिर और पैर में चोट बताई गई है. इन घायलों को भी बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है. वहीं, बालकिशन (36) के सिर में चोट और आंख के आसपास सूजन है.
दिलीप कुमार (22) की पलक पर चोट आई है. मिथलेश (36) के सिर में चोट है. रुदाल (18) को चोटें आई हैं, जबकि अनोल (37) की हालत स्थिर बताई गई है. हादसे में एक मजदूर की मौत ने छठ पूजा की खुशियों के लिए घर लौट रहे परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है.
क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि सभी घायलों का समुचित इलाज किया जा रहा है. ट्रक की तलाश की जा रही है और जिनको मामूली चोटे हैं उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है.
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