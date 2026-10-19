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प्रयागराज-वाराणसी हाईवे पर ट्रक की टक्कर से स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे, चार की मौत; रायबरेली में पिता-पुत्र ने तोड़ा दम

Etv Bharat ( ईटीवी भारत )

वाराणसी/ रायबरेली: प्रयागराज-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के रूपापुर गांव के पास ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रही स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और वाहन का बड़ा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया.

टक्कर के बाद कार का आधा हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त मिर्जामुराद थाना प्रभारी गोपाल ने बताया कि हादसा सोमवार सुबह करीब पांच बजे राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर हुआ. स्कॉर्पियो में छह लोग सवार थे. सभी लोग विंध्याचल में दर्शन-पूजन करने के बाद वापस काशी लौट रहे थे. इसी दौरान रूपापुर गांव के पास ओवरब्रिज पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि करीब 15 फीट लंबी स्कॉर्पियो का बड़ा हिस्सा बुरी तरह पिचक गया. वाहन की लंबाई का बड़ा भाग क्षतिग्रस्त होने से अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस गए. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद एक व्यक्ति ओवरब्रिज से करीब 30 फीट नीचे सड़क पर जा गिरा. वहीं, दो लोग कार के अंदर सीटों के बीच बुरी तरह फंस गए. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. गैस कटर से काटकर निकाले गए वाहन में फंसे लोग सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसमें फंसे लोगों को बाहर निकालना काफी मुश्किल हो रहा था. इसके बाद गैस कटर की मदद से वाहन को काटकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. तीन मृतकों की पहचान, एक की शिनाख्त नहीं हादसे में जान गंवाने वालों में अमन यादव, गोलू और आलोक मिश्रा के नाम सामने आए हैं. वहीं, चौथे मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है. दुर्घटना में घायल कन्हैया यादव और निखिल कुमार की पहचान हुई है. दोनों की हालत गंभीर बताई गई है.