नूंह में 5 वाहनों की भीषण टक्कर, दो लोगों की जिंदा जलकर मौत

नूंह: हरियाणा के नूंह में KMP (कुंडली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में दो लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई. हादसा 5 वाहनों की जबरदस्त टक्कर के कारण हुआ है. रविवार सुबह करीब 8.30 बजे हादसा थाना मोहम्मदपुर अहिर क्षेत्र के अंतर्गत गांव सबरस और गुढी के पास हुआ है.

हादसे में दो लोग जिंदा जले: स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, दो ट्रेलर गाड़ियों ने अचानक ब्रेक ला दी. पीछे से आ रहे एक कंटेनर और दो ट्रक उनसे टकरा गए. वाहनों की भीषण टक्कर से खनन सामग्री से लदा एक ट्रेलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. टक्कर इतनी भयानक थी कि दो ट्रेलरों में आग लग गई. आग अचानक मुख्य रूप से ट्रेलर के केबिन तक पहुंची. जिसके चलते चालक समेत दो लोगों की जलकर मौत हो गई. हादसे में कुल 5 वाहन शामिल थे. जिनमें दो ट्रेलर, एक कंटेनर और दो अन्य ट्रक शामिल थे.

पुलिस कर रही जांच: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. भीड़ जमा होने से एक्सप्रेस वे पर लंबा जाम लग गया. DSP अभिमन्यु लोहान ने बताया कि "अचानक ब्रेक लगाने वाली दो ट्रेलर गाड़ियों के चालक मौके से फरार हो गए हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. मृतक की पहचान नहीं हो पाई है".