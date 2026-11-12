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आबूराज मार्ग पर बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकरा खड्डे में पलटी टेम्पो ट्रेवल्स, छह लोग घायल

घटनास्थल पर एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल ले जाते हुए ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू से घूमकर वापस लौट रहे पर्यटकों की टेम्पो ट्रेवल्स आबूराज (माउंट आबू)-आबूरोड मार्ग पर हादसे का शिकार हो गई. आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में शनि मंदिर के पास पर्यटकों से भरी टेम्पो ट्रेवल्स अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर के बाद वाहन सड़क किनारे खड्डे में पलट गया. हादसे में छह पर्यटकों को चोटें आई हैं. सभी घायल गुजरात के राजकोट निवासी बताए जा रहे हैं.