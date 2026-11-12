आबूराज मार्ग पर बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकरा खड्डे में पलटी टेम्पो ट्रेवल्स, छह लोग घायल
गुजरात के राजकोट से पर्यटक माउंट आबू घूमने आए थे. वापस लौटते समय शनि मंदिर के पास उनकी टेम्पो ट्रेवल्स डिवाइडर से टकरा गई.
Published : November 12, 2026 at 9:56 AM IST
सिरोही: राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू से घूमकर वापस लौट रहे पर्यटकों की टेम्पो ट्रेवल्स आबूराज (माउंट आबू)-आबूरोड मार्ग पर हादसे का शिकार हो गई. आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में शनि मंदिर के पास पर्यटकों से भरी टेम्पो ट्रेवल्स अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर के बाद वाहन सड़क किनारे खड्डे में पलट गया. हादसे में छह पर्यटकों को चोटें आई हैं. सभी घायल गुजरात के राजकोट निवासी बताए जा रहे हैं.
आबूरोड सदर थाने के एसआई गोकुलराम ने बताया कि गुजरात के राजकोट से पर्यटक माउंट आबू घूमने के लिए आए थे. भ्रमण के बाद सभी टेम्पो ट्रेवल्स में सवार होकर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान आबूरोड मार्ग पर शनि मंदिर के पास अचानक गाड़ी डिवाइडर से टकरा गया और सड़क किनारे गहरे खड्डे में पलट गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और वाहन में सवार पर्यटक अंदर फंस गए.
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घटना की सूचना मिलते ही आबूरोड सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं मुखरी माता टैक्सी यूनियन के चालकों ने तत्परता दिखाते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और पलटी हुई मिनी बस से घायलों को बाहर निकालने में मदद की. इसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए आबूरोड ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.
डिवाइडर से टकराने से हुआ हादसा : आबूरोड सदर थाने के एसआई गोकुलराम ने बताया कि गुजरात के राजकोट से पर्यटक माउंट आबू घूमने आए थे. वापस लौटते समय शनि मंदिर के पास उनकी टेम्पो ट्रेवल्स डिवाइडर से टकराने के बाद खड्डे में गिरकर पलट गई. हादसे में छह लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली.
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