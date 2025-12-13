ETV Bharat / state

हाईवे पर फिसली बाइक, पति की ट्रक के कुचलने से मौत...पत्नी गंभीर रूप से घायल

भीलवाड़ा : जयपुर-भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक सवार दंपती को चपेट में ले लिया. पति की मौके पर मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. पत्नी को गुलाबपुरा सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया.

गुलाबपुरा थाना प्रभारी हनुमान सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में रूपाहेली भट्टा चौराहे के पास शनिवार दोपहर बदनोर थाना क्षेत्र के मोटरास निवासी अरविंद शर्मा अपनी पत्नी के साथ बाइक से सरेरी में शादी समारोह में जा रहे थे. इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेच वर्क में बाइक अचानक फिसल गई. दंपती बाइक समेत गिर गए. इस बीच, पीछे से आए ट्रक ने पति-पत्नी को कुचल दिया. पति अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई. पत्नी गंभीर घायल हैं. पत्नी का इलाज गुलाबपुरा की सीएचसी में चल रहा है. हाईवे पर क्षतिग्रस्त रोड सुधारने के दौरान हुए हादसे की खबर सुनकर क्षेत्रवासियों में रोष फैल गया. लोगों ने पुलिस व प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए.