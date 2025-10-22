ETV Bharat / state

भाई दूज के दिन भाई-बहन की मौत, रेज रफ्तार कार ने दोनों को रौंदा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर हुआ हादसा

हादसे में किआ कार सवार दंपती और उनका बच्चा भी घायल हो गया. सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

बाइक सवार को टक्कर मारते हुए कार डिवाइडर से टकराई.
बाइक सवार को टक्कर मारते हुए कार डिवाइडर से टकराई. (Photo Credit; Gorakhpur Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 11:02 PM IST

3 Min Read
गोरखपुर : भाई दूज के दिन खजनी थाना क्षेत्र के लिंक एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा हो गया. बुधवार देर शाम भगवानपुर टोल प्लाजा के पास एक तेज रफ्तार का अनियंत्रित हो गई और बाइक सवार भाई-बहन को रौंद दिया. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. किआ कार सवार दंपती और उनका मासूम बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया.

बताया जा रहा है कि कार सवार राकेश तिवारी अपनी पत्नी सविता तिवारी और एक बच्चे के साथ कुशीनगर की ओर जा रहे थे. अचानक उनकी कार अनियंत्रित होकर सामने जा रहे बाइक सवारों को रौंदते हुए डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए.

बाइक सवारों की पहचान नीलेश उर्फ निक्की (22) पुत्र लालचंद, निवासी बरपार डिहवा, थाना धनघटा, जनपद संतकबीर नगर और उसकी बड़ी बहन नीलम (28) पत्नी गौतम के रूप में हुई है. दोनों गोरखपुर अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे और घर लौट रहे थे. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही नीलेश और नीलम ने दम तोड़ दिया. वहीं कार सवार राकेश तिवारी, उनकी पत्नी सविता तिवारी और बच्चे का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे पर अफरातफरी मच गई और कुछ देर के लिए लंबा जाम लग गया.

थानाध्यक्ष खजनी अनूप सिंह ने बताया कि हादसा काफी भीषण था. बाइक सवार नीलेश और उसकी बहन नीलम को जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. कार सवार राकेश तिवारी और उनकी पत्नी सविता तिवारी का इलाज चल रहा है.

भाई ने की भाई की हत्या : वहीं खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरी टोला बखनिया में बुधवार को छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी. मृतक की पहचान रामनरेश निषाद (45) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि रामनरेश का अपने छोटे भाई अमरजीत निषाद से दिव्यांग पेंशन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. दोनों भाइयों के बीच इस मुद्दे पर कई बार कहासुनी भी हो चुकी थी, लेकिन बुधवार को विवाद ने खूनखराबे का रूप ले लिया.

घटना की सूचना पाकर खोराबार थाना प्रभारी नित्यानंद पांडेय अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं. तनाव की स्थिति को देखते हुए एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

GORAKHPUR NEWS

