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बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा; हरिद्वार से प्रयागराज जा रही टूरिस्ट बस पलटी, चार लोग घायल

बदायूं : जिले में तेज रफ्तार अनियंत्रित टूरिस्ट बस रविवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर पलट गई. बस हरिद्वार से प्रयागराज जा रही थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का कार्य किया. बस में करीब 30 लोग सवार थे. बस जैसे ही बिसौली कोतवाली क्षेत्र के फिरोजपुर गांव के पास पहुंची तभी, यह हादसा हो गया. पुलिस ने करीब चार लोगों को सीएचसी वजीरगंज में भर्ती कराया है.

बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे के फिरोजपुर गांव के पास रविवार सुबह करीब 7 बजे हरिद्वार से प्रयागराज जा रही प्राइवेट टूरिस्ट बस अचानक पलट गई. आशंका जताई जा रही है कि बस ड्राइवर को नींद आने के कारण बस साइड में आकर पलट गई. घटना के बाद मौके पर पहुंची बिसौली कोतवाली पुलिस ने घायलों को सीएचसी वजीरगंज में भर्ती कराया है.

बिसौली थानाध्यक्ष कमलेश मिश्रा के मुताबिक, बस में करीब 30 लोग सवार थे. टूरिस्ट बस जो हरिद्वार से गंगा एक्सप्रेस वे से होते हुये प्रयागराज जा रही थी, जिसमें लगभग 30 सवारी थीं. थाना बिसौली के ग्राम फिरोजपुर के पास सुबह करीब 7 बजे गंगा एक्सप्रेस वे 152.8 किलोमीटर पर ड्राइवर को नींद आने के कारण बस अनियन्त्रित होकर पलट गई थी.

उन्होंने बताया कि हादसे में प्रयागराज की रहने वाली संगीता (50), विमला (60), मीना (60), अंजू (47) को ज्यादा चोटें आईं हैं. उन्होंने बताया कि घायलों को प्राथमिक उपचार के लिये तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से सीएचसी वजीरगंज भेजा गया है. कोई जनहानि नहीं हुई है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.

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