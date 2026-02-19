ETV Bharat / state

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा: बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर कूद केमिकल टैंकर से टकराया, मची अफरा-तफरी

भाबरु थाना अधिकारी रामकिशोर मीणा ने बताया की रात साढ़े 9 बजे के करीब फोन के जरिये सूचना मिली कि गैस टैंकर और ट्रैलर में टक्कर हो गई जिस पर जाब्ता मौके पर पहुंचे. एहतियातन पावटा, शाहपुरा व विराटनगर से तीन दमकलें बुलाई गईं और मौके पर पानी का छिड़काव कराया गया.

​कोटपूतली : दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर बुधवार की रात उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब कोटपूतली के पिपली तिराहे के पास एक ट्रेलर और केमिकल से भरे टैंकर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर डिवाइडर लांघकर दूसरी दिशा से आ रहे टैंकर से जा टकराया. टक्कर के बाद हाईवे पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल का रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई.

इसे भी पढ़ें: बड़ी खबर : खैरथल की फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, 7 लोग जिंदा जले

​टक्कर के बाद मची अफरा-तफरी : दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया. रफ्तार तेज होने के कारण चालक संतुलन खो बैठा और ट्रेलर डिवाइडर फांदकर जयपुर से दिल्ली वाली लेन में पहुंच गया. इसी दौरान सामने से आ रहे केमिकल टैंकर से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर लगते ही टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया और उससे सफेद धुएं जैसा केमिकल बहने लगा. रात के अंधेरे में केमिकल रिसाव देख लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

​जांच के बाद मिली राहत : भाबरू थाना अधिकारी रामकिशोर मीणा ने बताया कि जांच के बाद पता चला कि टैंकर में 'हाइड्रोजन पेरोक्साइड' भरा था, जो ज्वलनशील नहीं होता है. इस जानकारी के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को बीच सड़क से हटवाया, जिसके बाद घंटों से लगा लंबा जाम धीरे-धीरे खुल सका. ​हादसे में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से कोटपूतली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कोटपूतली में सड़क दुर्घटना (फोटो ईटीवी भारत कोटपूतली)

इसे भी पढ़ें: मुंबई-नासिक हाईवे पर BJP सांसद लुंबाराम की लग्जरी कार में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा टला