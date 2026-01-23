ETV Bharat / state

दिल्ली-जयपुर हाईवे 48 पर भीषण हादसा: 400 फीट ट्रेलर को घसीटता ले गया गैस टैंकर, चालक फंसा केबिन में

हादसे के दौरान ट्रेलर चालक वाहन के केबिन में फंस गया. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

The damaged vehicle after the accident
हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहन (ETV Bharat Behror)
January 23, 2026

बहरोड़: दिल्ली–जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर बहरोड़ क्षेत्र के दहमी गांव के पास शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया. जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे एक गैस टैंकर और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भयावह था कि गैस टैंकर टक्कर के बाद करीब 400 फीट तक ट्रेलर को घसीटता हुआ आगे ले गया. गनीमत रही कि टैंकर में कोई बड़ा रिसाव नहीं हुआ, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद ट्रेलर का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया. हादसे के तुरंत बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. दुर्घटना की सूचना मिलते ही एनएचआई और बहरोड़ कोतवाली पुलिस सहित आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे. उन्होंने फंसे हुए चालक को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. इसके साथ ही पुलिस और एंबुलेंस को भी सूचना दी गई.

चालक के केबिन में फंसे होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों और पुलिस की मदद से चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस दौरान चालक के पैर में गंभीर चोट आई और पैर के फैक्चर होने की पुष्टि हुई. घायल चालक को तुरंत एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. हादसे के कारण दिल्ली–जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में तेज रफ्तार और भारी वाहनों की अधिक आवाजाही के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं. उन्होंने प्रशासन से हाईवे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, स्पीड कंट्रोल और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है. गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, वरना परिणाम और भी गंभीर हो सकते थे.

