धनतेरस पर चित्तौड़गढ़ में कोहराम, हाईवे किनारे पुलिया निर्माण में लगे श्रमिकों पर जा गिरी अनियंत्रित कार, 3 की मौत, 9 घायल
Chittorgarh Kota Highway Accident: धनतेरस पर कार सवार परिवार सांवलियाजी के दर्शन कर कोटा लौट रहा था...
Published : November 6, 2026 at 7:01 PM IST
चित्तौड़गढ़: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पुलिया निर्माण में लगे श्रमिकों पर जा गिरी. हादसे में तीन श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई. कार सवार परिवार के 6 सदस्य सहित 9 लोग घायल हो गए. कार गड्ढे में गिरने से पहले पानी के टैंकर से भी टकराई थी. इससे पानी का टैंकर ही पलट गया था. हादसा शुक्रवार को बेगूं थाना क्षेत्र में मेनाल के पास हुआ. धनतेरस पर कार सवार परिवार सांवलियाजी के दर्शन कर कोटा लौट रहा था.
बालाजी मंदिर के पास पुलिया से नीचे गिरी कार: बेगूं सीआई चंपाराम ने बताया-पुलिस को चित्तौड़गढ़-कोटा फोरलेन पर मेनाल के पास हादसे की सूचना मिली थी. इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. यहां मेनाल में बालाजी मंदिर के नजदीक पुलिया से अनियंत्रित होकर कार नीचे काम कर रहे मजदूरों पर जा गिरी. हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन मजदूरों, कार सवार पति-पत्नी और तीन बच्चों सहित कुल 9 लोग घायल हो गए.
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सांवलियाजी के दर्शन कर लौट रहे थे: बेगूं सीआई चंपाराम ने बताया-कार में सवार परिवार सांवलियाजी के दर्शन के बाद कोटा जा रहा था. इसी दौरान पुलिया पर चालक का नियंत्रण बिगड़ गया. कार चित्तौड़गढ़-कोटा फोरलेन पर पुलिया निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में काम कर रहे करीब आधा दर्जन मजदूरों पर जा गिरी. हादसा चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले की सीमा पर हुआ. सूचना पर मांडलगढ़ थाना प्रभारी राजकुमार नायक जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. घायलों और मृतकों को मांडलगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया. गंभीर हालत के चलते महिला सहित पांच घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है.
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मृतकों की पहचान भीलवाड़ा जिले के आरोली निवासी बिहारी पुत्र नाथूराम बंजारा, मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के सांवता पुत्र देवीलाल और चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार निवासी प्रेम पत्नी शंभू के रूप में हुई है. पुलिस ने हादसे को लेकर परिजनों को सूचना दी है. वहीं बेगूं डिप्टी अंकित कुमार भी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली.
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