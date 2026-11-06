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धनतेरस पर चित्तौड़गढ़ में कोहराम, हाईवे किनारे पुलिया निर्माण में लगे श्रमिकों पर जा गिरी अनियंत्रित कार, 3 की मौत, 9 घायल

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार और मौके पर जुटी भीड़ ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पुलिया निर्माण में लगे श्रमिकों पर जा गिरी. हादसे में तीन श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई. कार सवार परिवार के 6 सदस्य सहित 9 लोग घायल हो गए. कार गड्ढे में गिरने से पहले पानी के टैंकर से भी टकराई थी. इससे पानी का टैंकर ही पलट गया था. हादसा शुक्रवार को बेगूं थाना क्षेत्र में मेनाल के पास हुआ. धनतेरस पर कार सवार परिवार सांवलियाजी के दर्शन कर कोटा लौट रहा था.