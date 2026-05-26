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चमोली में फिर बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरा वाहन, मची चीख पुकार

चमोली: जिले के पोखरी पोखरी-चांदनीखाल मोटर मार्ग पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. चांदनीखाल के पास उलकाधार क्षेत्र में एक ईको वाहन अनियंत्रित होकर करीब 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में चालक समेत तीन लोग घायल हो गए. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए. इस सड़क दुर्घटना में तीन लोग घायल हो गये हैं.

जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे ईको वाहन हापला से पोखरी की ओर आ रहा था. इसी दौरान चांदनीखाल के पास वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खड़ी चट्टान की ओर जा गिरा. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आनन फानन में पुलिस को घटना की जानकारी दी गई. दुर्घटना में भिकोना निवासी 26 वर्षीय अनुज, गुनियाला निवासी विजनेस रावत तथा चौरा निवासी 40 वर्षीय अक्षय घायल हो गए. इनमें अक्षय को गंभीर चोटें आई हैं.

घटना की सूचना मिलते ही बदरीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला, विधायक प्रतिनिधि धीरेन्द्र सिंह राणा तथा थानाध्यक्ष देवेंद्र पंत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को खाई से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी पहुंचाया गया. जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है.

सीएचसी पोखरी के अधीक्षक डॉ. प्रियम गुप्ता ने बताया अनुज और विजनेस रावत की हालत सामान्य है, जबकि गंभीर रूप से घायल अक्षय को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है.

राहत एवं बचाव कार्य के दौरान एसआई प्रशांत विष्ट, कपिल कुमार, रमेश जायसवाल, प्रेम भारती, राजस्व निरीक्षक प्रदीप रावत, राजस्व उपनिरीक्षक सूरज थपलियाल, नीरज स्वरूप, आशुतोष रावत और संतोष चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे.