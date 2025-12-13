ETV Bharat / state

BHU कैंपस में हादसा; तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, एक छात्र की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में गुरुवार की देर रात एक हादसा हो गया, जिसमें छात्र की मौत हो गई है. हादसे में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. दोनों का इलाज बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत नाजुक है, वे चिकित्सकीय निगरानी में हैं.

काशी हिन्दू विश्ववविद्यालय के परिसर में 12 दिसंबर दिन गुरुवार की देर रात करीब 1:30 बजे होलकर भवन के पास हादसा हुआ. लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे आम के पेड़ से टकरा गई. बाइक पर तीन छात्र सवार थे. टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों ही युवक सड़क पर दूर जा गिरे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाइक की रफ्तार काफी तेज थी. हादसे के बाद बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही लंका थाना पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन मौके पर पहुंचा. लंका थाना प्रभारी की मानें तो हादसे में सोनू सुथर, एमपीएड द्वितीय वर्ष (सत्र 2024–26), मनीष कुमार, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंड्री, राजीव गांधी साउथ कैंपस, संतोष कुमार, बीपीएड द्वितीय वर्ष गंभीर रूप से घायल हुए हैं.