भाई दूज पर बांदा में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर; पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की मौत, त्यौहार पर परिवार में मातम

मोटरसाइकिल से सामान लेने जा रहे थे पिता-पुत्र, दूसरी बाइक पर सवार युवक जा रहा बहन के घर.

हादसे में इन लोगों की हुई मौत.
हादसे में इन लोगों की हुई मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 7:23 PM IST

3 Min Read
बांदा : बिसंडा इलाके में दो बाइकों की टक्कर में पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई. भाई दूज पर हुए इस हादसे से दो परिवारों की खुशियां छिन गईं. बाइक से पिता-पुत्र बाजार से सामान लेने जा रहे थे, जबकि दूसरी बाइक से युवक त्यौहार पर अपनी बहन के घर जा रहा था. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की.

हादसा गुरुवार को बिसंडा थाना क्षेत्र के बाघा नहर के पास का है. एक बाइक पर सवार होकर बिसंडा क्षेत्र के पारा गांव के रहने वाला शिवसागर अपने पिता केदार को लेकर ओरन कस्बे में सामान लेने जा रहा था. इस दौरान इलाके के ही कैरी गांव का रहने वाला ओमप्रकाश भी भाई दूज पर बाइक से अपनी बहन के यहां जा रहा था.

हादसे के बाद गमगीन बैठे मृतकों के परिजन.
हादसे के बाद गमगीन बैठे मृतकों के परिजन. (Photo Credit; ETV Bharat)

जोरदार टक्कर से मौके पर ही मौत : ग्रामीण रामशरण ने बताया कि आमने-सामने दोनों बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. मौके पर ही शिवसागर, केदार और ओमप्रकाश की मौत हो गई. घटना की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुचंकर जांच की. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मामले में सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि बाघा नहर के पास 2 बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में एक बाइक पर सवार पिता-पुत्र व दूसरी बाइक में सवार युवक की मौत हो गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

घटना के बाद मायूस बैठे परिवार के लोग.
घटना के बाद मायूस बैठे परिवार के लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

परिजनों में मची चीख-पुकार : ग्रामीणों के अनुसार शिवसागर के 5 बच्चे हैं. बड़ी बेटी 9 साल की है. पिता और दादा की मौत के बाद रो-रोकर उसका बुरा हाल है. ओमप्रकाश की शादी अभी नहीं हुई थी. घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम है. वहीं गुरुवार को बहराइच, गोंडा समेत कई अन्य शहरों में भी हादसे हुए. इसमें कई लोगों की जान चली गई.

बनारस में 2 लोगों की मौत : वाराणसी के मिर्जामुराद के रूपापुर में खड़ी ट्रक में एक बाइक पर तीन युवक जा रहे थे. बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक में अनियंत्रित होकर घुस गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही मिर्जामुराद पुलिस मौके पर पहुंची. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया.

गोंडा में कार-बस की टक्कर में 2 की मौत : गोंडा के इटियाथोक कोतवाली क्षेत्र में गिलौली बाजार के परसोहिया मोड़ के पास रोडवेज बस और कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. इसमें नीरज श्रीवास्तव व हिना की मौत हो गई. कार सवार तीन बच्चे तीन वर्षीय गुड्डू उर्फ बीनू, 12 वर्षीय ओमी और 3 वर्षीय आयन घायल हो गए. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

कार सवार लोग बलरामपुर से अयोध्या जा रहे रहे थे. वहीं रोडवेज बस गोंडा से बलरामपुर की तरफ जा रही थी. नीरज श्रीवास्तव के परिजन कुलवंत श्रीवास्तव ने बताया कि नीरज हमारे साढ़ू के बड़े भाई थे. वह बलरामपुर से अयोध्या जा रहे थे. रास्ते में हादसा हो गया. इसमें नीरज और उनके चचेरे भाई अवनीश श्रीवास्तव की पत्नी हिना दोनों की मौत हो गई. जबकि नीरज की पत्नी रोशी पूरी तरह सुरक्षित हैं. तीनों बच्चों का इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ें : यूपी में 2 सड़क हादसे; बनारस में ट्रक में घुसी बाइक, 2 की मौत, गोंडा में रोडवेज बस और कार में भिड़ंत

