भाई दूज पर बांदा में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर; पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की मौत, त्यौहार पर परिवार में मातम

हादसे में इन लोगों की हुई मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बांदा : बिसंडा इलाके में दो बाइकों की टक्कर में पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई. भाई दूज पर हुए इस हादसे से दो परिवारों की खुशियां छिन गईं. बाइक से पिता-पुत्र बाजार से सामान लेने जा रहे थे, जबकि दूसरी बाइक से युवक त्यौहार पर अपनी बहन के घर जा रहा था. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. हादसा गुरुवार को बिसंडा थाना क्षेत्र के बाघा नहर के पास का है. एक बाइक पर सवार होकर बिसंडा क्षेत्र के पारा गांव के रहने वाला शिवसागर अपने पिता केदार को लेकर ओरन कस्बे में सामान लेने जा रहा था. इस दौरान इलाके के ही कैरी गांव का रहने वाला ओमप्रकाश भी भाई दूज पर बाइक से अपनी बहन के यहां जा रहा था. हादसे के बाद गमगीन बैठे मृतकों के परिजन. (Photo Credit; ETV Bharat) जोरदार टक्कर से मौके पर ही मौत : ग्रामीण रामशरण ने बताया कि आमने-सामने दोनों बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. मौके पर ही शिवसागर, केदार और ओमप्रकाश की मौत हो गई. घटना की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुचंकर जांच की. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले में सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि बाघा नहर के पास 2 बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में एक बाइक पर सवार पिता-पुत्र व दूसरी बाइक में सवार युवक की मौत हो गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.