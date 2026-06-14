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अमरोहा: गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, वाहन पलटने से पिता-पुत्री की मौत, 12 घायल

अमरोहा : गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि दर्जन भर से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताये जा रहे हैं. लड़की का इलाज करा कर मनोना धाम से चडीगढ़ लौट रहे थे मैजिक सवार लोग. मैजिक के सामने अचानक कुत्ता आने के चलते ये हादसा हुआ है. कुत्ते को बचाने के चक्कर में वाहन पलटा तभी पीछे से आ रही टेंपो ट्रैवलर ने टक्कर मार दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं.

बताया जा रहा है कि पंजाब के मोहाली (ढकोली) निवासी 65 वर्षीय लक्ष्मण सिंह अपनी 22 वर्षीय बेटी आयुष के इलाज के लिए बरेली के मनोना धाम आए थे. आयुष के दोनों फेफड़े खराब होने के कारण उसका उपचार चल रहा था. इलाज के बाद रविवार सुबह पूरा परीवार वापस चंडीगढ़ लौट रहा था.

थाना प्रभारी सैदनगली संजय प्रताप सिंह ने बताया कि वाहन में लक्ष्मण सिंह, उनकी पत्नी सरिता देवी समेत परिवार के कुल 9 सदस्य सवार थे. बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे ये हादसा हुआ. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. दुर्घटना में दो लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कई घायल जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या पर गंभीर सवाल खड़े कर गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.