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अमरोहा: गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, वाहन पलटने से पिता-पुत्री की मौत, 12 घायल

पंजाब के मोहाली (ढकोली) निवासी 65 वर्षीय लक्ष्मण सिंह अपनी 22 वर्षीय बेटी आयुष के इलाज के लिए आए थे बरेली के मनोना धाम.

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ROAD ACCIDENT (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 7:51 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 7:59 PM IST

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अमरोहा : गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि दर्जन भर से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताये जा रहे हैं. लड़की का इलाज करा कर मनोना धाम से चडीगढ़ लौट रहे थे मैजिक सवार लोग. मैजिक के सामने अचानक कुत्ता आने के चलते ये हादसा हुआ है. कुत्ते को बचाने के चक्कर में वाहन पलटा तभी पीछे से आ रही टेंपो ट्रैवलर ने टक्कर मार दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं.

बताया जा रहा है कि पंजाब के मोहाली (ढकोली) निवासी 65 वर्षीय लक्ष्मण सिंह अपनी 22 वर्षीय बेटी आयुष के इलाज के लिए बरेली के मनोना धाम आए थे. आयुष के दोनों फेफड़े खराब होने के कारण उसका उपचार चल रहा था. इलाज के बाद रविवार सुबह पूरा परीवार वापस चंडीगढ़ लौट रहा था.

थाना प्रभारी सैदनगली संजय प्रताप सिंह ने बताया कि वाहन में लक्ष्मण सिंह, उनकी पत्नी सरिता देवी समेत परिवार के कुल 9 सदस्य सवार थे. बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे ये हादसा हुआ. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. दुर्घटना में दो लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कई घायल जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या पर गंभीर सवाल खड़े कर गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, चार बच्चे गंभीर रूप से घायल

कानपुर: जिले के बिठूर थाना क्षेत्र के मंधना-नारामऊ मार्ग पर रविवार दोपहर एक सड़क हादसा हो गया. विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार लोडर ने मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार चार बच्चे सहित पांच लोग घायल हो गये. बाइक चला रहे शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं बच्चों का इलाज जारी है. बिठूर थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज ने बताया कि फरार लोडर चालक की तलाश की जा रही है. परिजनों का तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : June 14, 2026 at 7:59 PM IST

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