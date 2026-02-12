ETV Bharat / state

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा; पंजाब के ठेकेदार की मौत, तीन घायल

यह हादसा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर फिरोजाबाद जिले की सीमा में गुरुवार तड़के 5:30 बजे हुआ.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा.
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 2:10 PM IST

फिरोजाबाद: जिले से गुजरने वाले आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस पर हुए सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है. तीन लोग दुर्घटना में गंभीर घायल हैं. मृतक पंजाब राज्य में सड़क निर्माण कंपनी का ठेकदार था. दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया.

मटसेना थाने के सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि हादसे में मृत व्यक्ति की पहचान हरपाल सिंह पुत्र मेजर सिंह, निवासी ग्राम सैनीवल, थाना महल कला, जिला बरनाला, पंजाब के रूप में हुई है.

वहीं घायलों में हरदीप शर्मा, लखविंदर सिंह की पहचान हुई है. एक अन्य व्यक्ति भी घायल है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. जब एक्सीडेंट हुआ, तब यह सभी 4 लोग एक ही कार में सवार थे.

डिवाइडर से भिड़ी कार: यह हादसा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर फिरोजाबाद जिले की सीमा में मटसेना थाना क्षेत्र में किलोमीटर संख्या 41.400 के करीब हुआ. गुरुवार तड़के 5:30 बजे के एक कार PB 1F 1163 अचानक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई.

यह गाड़ी पंजाब से लखनऊ जा रही थी. एक्सीडेंट होते ही अफरातफरी मच गई. सूचना के बाद यूपीडा और मटसेना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. यूपीडा के क्रेन से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को हटाया गया.

पंजाब से लखनऊ जा रहे थे: सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि हादसे के शिकार सभी लोग पंजाब राज्य के रहने वाले हैं. सड़क निर्माण की ठेकेदारी करने वाले लोग हैं. यह लोग लखनऊ से मशीनों के पुर्जे खरीदने के लिए जा रहे थे.

उन्होंने बताया कि संभवतः ड्राइवर को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ है. घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है

हादसे के शिकार लोगों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है. दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को थाने पर रखा गया है. एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक सामान्य है.

