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Jaipur Airport : NCC माइक्रो लाइट विमान से ग्राउंड वाहन की टक्कर, सुरक्षित बचे विंग कमांडर और एनसीसी कैडेट

जयपुर: राजस्थान के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान को रनवे पर ले जाते समय दुर्घटना होने का मामला सामने आया है. सोमवार को जयपुर एयरपोर्ट पर एनसीसी माइक्रो लाइट विमान से ग्राउंड वाहन की टक्कर हो गई. गनीमत रही कि हादसे में विंग कमांडर और एनसीसी कैडेट सुरक्षित बच गए. एनसीसी कैडेट्स को रूटिंग फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए माइक्रो लाइट विमान को रनवे की ओर टेस्टिंग करवा कर ले जाया जा रहा था. इस दौरान ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी की गाड़ी विमान से टकरा गई. हादसे के बाद माइक्रो लाइट विमान क्षतिग्रस्त हो गया.

एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार सोमवार सुबह को जयपुर एयरपोर्ट पर एनसीसी कैडेट्स को रूटिंग ट्रेनिंग के लिए माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट को रनवे की तरफ ले जाया गया था. विमान को ट्रेनिंग के लिए हैंगर से हवाई पट्टी की तरफ ले जाया जा रहा था, जिसमें विंग कमांडर पायलट और एनसीसी कैडेट बैठे हुए थे. एयरपोर्ट ग्राउंड पर सर्विस देने वाली प्राइवेट एजेंसी की एक ग्राउंड व्हीकल अचानक एयरक्राफ्ट के सामने आ गई, जिससे दोनों में टक्कर हो गई.

दुर्घटना में एनसीसी का माइक्रो लाइट विमान क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन के अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप बच गया. एयरपोर्ट अथॉरिटी के उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई. घटना के बाद माइक्रो लाइट विमान को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया गया है. तकनीकी विशेषज्ञों की टीम विमान की जांच कर रही है.