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दुमका: मोबाइल की लत ने ली युवक की जान, फोन देखते-देखते रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया था छात्र

दुमका में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई.

YOUNG MAN KILLED BY TRAIN
ट्रेन की चपेट में आने से छात्र की मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 11:23 AM IST

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दुमकाः रील्स और सोशल मीडिया की लत ने आज की युवा पीढ़ी को इस हद तक जकड़ लिया है कि वे एक पल भी अपने फोन से दूर नहीं रह सकते. जिससे कभी-कभी गंभीर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं. इसका एक ताजा उदाहरण आज दुमका में देखने को मिला. दसवीं क्लास का एक स्टूडेंट, जो मोबाइल देखकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था कि तभी ट्रेन आई और वह उसकी चपेट में आ गया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी देते मृतक के पिता (Etv Bharat)

मॉर्निंग वॉक के दौरान हुआ हादसा

दरअसल, स्थानीय हाई स्कूल की दसवीं का छात्र प्रभु राय मंगलवार सुबह मॉनिंग वॉक के लिए निकला था. वह दुमका-रामपुरहाट रेलखंड पर स्थित अंबाजोड़ा-शिकारीपाड़ा स्टेशन से आगे की ओर जा रहा था. छात्र प्रभु राय मोबाइल में इतना खोया हुआ था कि वह चलते-चलते रेल पटरी पर पहुंच गया और इसी बीच वह सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गया. जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान शिकारीपाड़ा थाना के मुख्य बाजार में होटल संचालक शिवपूजन राय का 15 वर्षीय पुत्र के रूप में हुई है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लिया

लोगों ने इसकी जानकारी उसके पिता शिवपूजन राय को दी तो वे मौके पर पहुंचे. पिता ने बताया कि बेटा हर रोज मॉर्निंग वॉक के लिए बाजार की ओर जाता था लेकिन आज मोबाइल चलाते हुए पता नहीं कैसे रेल लाइन की तरफ चला गया. घटना के बाद रेल पुलिस और शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया.

क्या कहते हैं थाना प्रभारी

इस हादसे के संबंध में शिकारीपाड़ा के थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. इस मामले में यूडी (Unnatural Death) केस दर्ज किया जा रहा है. साथ ही डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.

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