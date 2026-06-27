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चौखुटिया में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कैंटर ने कार को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 5 लोग घायल

अल्मोड़ा: जिले के चौखुटिया कस्बे में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी. हादसे में एक ही परिवार के पांच लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) चौखुटिया पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है.

चौखुटिया में कैंटर ने कार को टक्कर मारी: जानकारी के अनुसार कैंटर संख्या यूके 01 सीए 1047 का चालक कुंदन मेहरा, पुत्र अमरनाथ सिंह मेहरा, निवासी कसार देवी (अल्मोड़ा), चौखुटिया कस्बे से गुजर रहा था. आरोप है कि चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत दिशा (रॉन्ग साइड) से आकर कार संख्या यूके 01 पीए 3478 को जोरदार टक्कर मार दी.

कैंटर की टक्कर से पांच लोग घायल: टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में दुलड़ी गांव निवासी राधा देवी पत्नी किशन राम, किशन राम पुत्र देवराव, कोमल पत्नी जगदीश कुमार तथा चांदीखेत निवासी कार चालक वीरेंद्र सिंह, पुत्र शेर सिंह सहित एक बच्चा घायल हो गया. सभी घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया पहुंचाया गया.