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शादी समारोह से जयपुर लौट रही बस का टूटा एक्सल, 12 यात्री घायल, 2 गंभीर रेफर

जयपुर से बस में सवार होकर लोग नदबई एक शादी में आए थे. वापस लौटते समय यह हादसा हो गया.

Road Accident in Bharatpur
सड़क किनारे खड़ी बस (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 11:38 AM IST

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भरतपुर: जिले के नदबई-हलैना सड़क मार्ग पर गुरुवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया. शादी समारोह से लौट रही यात्रियों से भरी एक निजी बस का अचानक एक्सल टूट गया, जिससे बस के पीछे वाले दोनों पहिए निकल गए. तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क पर घिसटती चली गई. हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए. सभी घायलों को तत्काल नदबई चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो गंभीर घायलों को जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया.

नदबई थाना प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच गईं. घायलों को एंबुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से नदबई जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दो घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला मुख्यालय रेफर कर दिया.

पढ़ें: सिवाना बायपास पर दर्दनाक सड़क हादसा: पिता की मौके पर मौत, दो पुत्र गंभीर घायल

थाना प्रभारी ने बताया कि बस को हटवाकर यातायात सुचारु कराया गया. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण बस का एक्सल टूटना सामने आया है. साथ ही स्पीड ब्रेकर पर झटका लगने के बाद बस का संतुलन बिगड़ने की बात भी सामने आई है. घायलों का स्थानीय अस्पताल में उपचार चल रहा है. दो घायलों को भरतपुर रेफेर किया गया है. हादसा इतना अचानक हुआ कि बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को पलटने से बचाने का प्रयास किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. हालांकि बस के भीतर बैठे कई यात्री सीटों से उछलकर गिर पड़े और उन्हें चोटें आईं. घटना में करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए .

घायल खूबीराम ने बताया कि जयपुर निवासी रिंकू सैनी की पुत्री प्राची की शादी नदबई के एक निजी मैरिज होम में आयोजित हुई थी. विवाह समारोह संपन्न होने के बाद गुरुवार सुबह शादी वाला परिवार रिश्तेदारों के साथ बस से जयपुर लौट रहे थे. इसी दौरान नदबई-हलैना बाईपास पर स्पीड ब्रेकर के पास बस का एक्सल अचानक टूट गया. एक्सल टूटते ही बस के पीछे वाले दोनों पहिए अलग हो गए और बस अनियंत्रित होकर सड़क पर डगमगाने लगी.

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