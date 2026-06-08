ETV Bharat / state

एक्सीडेंट, मर्डर या लूट: सोनभद्र में परिजनों का हंगामा, घंटों रखा रोड जाम...सत्यम की पत्नी को चाहिए इंसाफ़ !

एक्सीडेंट, मर्डर या लूट: सोनभद्र में परिजनों का हंगामा. ( ETV Bharat )

इसी दौरान मृतक के परिजन पुलिस की कार्रवाई से नाराज़ हो गए और उन्होंने प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया.

इसी दौरान एक ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

घटना रविवार दोपहर पन्नूगंज थाना क्षेत्र के तेलाड़ी पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां ग्राम पंचायत पन्नूगंज निवासी 26 वर्षीय सत्यम सोनी पुत्र नंदलाल सोनी अपनी पल्सर बाइक से लौट रहे थे.

एक्सीडेंट, मर्डर या लूट: सोनभद्र में परिजनों का हंगामा. (ETV Bharat)

परिजनों ने इसे महज दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया और पांच घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और बाद में शाम को एडिशनल एसपी अनिल कुमार के समझाने पर जाम समाप्त हुआ.

सोनभद्र: सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे के बाद हंगामा खड़ा हो गया. पन्नूगंज के तेलाड़ी पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से 26 वर्षीय युवक सत्यम सोनी की मौत हो गई.

परिजनों का आरोप है कि सत्यम सोनी तगादा कर करीब 10 लाख रुपये लेकर घर लौट रहे थे. उनका कहना है कि यह कोई सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत की गई हत्या है.

एक्सीडेंट में युवक की मौत के बाद सोनभद्र में हंगामा. (ETV Bharat)

परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना परिवार की सहमति के शव को जिला अस्पताल भेज दिया और उन्हें सही जानकारी भी नहीं दी गई.

आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव सौंपने तथा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर राबर्टसगज- खलियारी मार्ग सड़क पर चक्का जाम कर दिया. सुबह करीब 12 बजे शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन शाम लगभग 5 बजे तक चलता रहा, जिससे इलाके में यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा. जाम के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा.

एक्सीडेंट में युवक की मौत के बाद सोनभद्र में हंगामा. (ETV Bharat)

प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई. हालात को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया.

इसके बाद एडिशनल एसपी अनिल कुमार मौके पर पहुंचे और परिजनों से वार्ता कर उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया. काफी समझाने-बुझाने के बाद परिजन जाम समाप्त करने पर राजी हुए.

एडिशनल एसपी के अनुसार दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से सत्यम सोनी की मौत हुई थी. घटना के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और कुछ समय के लिए जाम लगा दिया था.

पुलिस का कहना है कि इस मामले में पन्नूगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली को बरामद कर लिया गया है तथा चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने कहा है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल सत्यम सोनी की मौत को लेकर परिजनों के आरोप और पुलिस के दुर्घटना वाले दावे के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं. अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है कि यह मामला सड़क हादसा था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है.