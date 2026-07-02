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महोबा के चर्चित BJP विधायक के काफिले का एक्सीडेंट; पिता ने जताई हत्या की साजिश की आशंका

चालक ने खुद को महाराष्ट्र का निवासी बताते हुए लंबी दूरी तय करने के कारण झपकी आने से हादसा होने की बात कही है.

महोबा के चर्चित BJP विधायक के काफिले का एक्सीडेंट.
महोबा के चर्चित BJP विधायक के काफिले का एक्सीडेंट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 11:45 AM IST

3 Min Read
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महोबा: चरखारी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत बुधवार देर रात एक सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए. मुस्करा क्षेत्र में शादी समारोह से वापस लौटते समय विधायक के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. यह दुर्घटना खरेला थाना क्षेत्र स्थित संकट मोचन मंदिर के पास सामने से आ रहे केला लदे ट्रक की टक्कर से हुई.

हादसे के बाद विधायक के पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने इसे हत्या की साजिश बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

विधायक प्रतिनिधि उदित राजपूत के बताया कि विधायक तीन वाहनों के काफिले के साथ शादी समारोह से लौट रहे थे. सामान्य तौर पर विधायक बीच वाले वाहन में बैठते हैं, लेकिन इस बार चंदौरा गांव का रास्ता पता होने के कारण वह सबसे आगे चल रही गाड़ी में सवार थे. उदित का दावा है कि ट्रक ने आगे और पीछे की गाड़ियों को छोड़कर सीधे बीच में चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी में टक्कर मारी.

उनका कहना है कि अगर विधायक अपनी सामान्य व्यवस्था के अनुसार बीच वाले वाहन में होते तो बड़ा हादसा हो सकता था. विधायक पक्ष के अनुसार हादसे में सरकारी गनर के अलावा निजी सुरक्षाकर्मी गौरव, निजी गार्ड किशन और चालक करण घायल हुए हैं. सभी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.

घटना के बाद पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की साजिश की आशंका जताई है. उन्होंने दावा किया कि विधायक द्वारा जल जीवन मिशन से जुड़े मुद्दे उठाने के बाद से उन्हें लगातार खतरे की आशंका थी. उनका कहना है कि करीब दो महीने पहले उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर विधायक की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई थी.

वहीं, खरेला थाना प्रभारी नन्हेलाल ने बताया कि विधायक की गाड़ी सबसे आगे चल रही थी, जबकि पीछे चल रही सुरक्षा वाहन ट्रक की चपेट में आया. पुलिस ने ट्रक और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है.

पूछताछ में चालक ने खुद को महाराष्ट्र का निवासी बताते हुए लंबी दूरी तय करने के कारण झपकी आने से हादसा होने की बात कही है. थाना प्रभारी के मुताबिक, मौके पर किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं मिली. फिलहाल पुलिस ट्रक चालक से पूछताछ कर रही है.

अधिकारियों का कहना है कि सड़क दुर्घटना के साथ-साथ विधायक पक्ष द्वारा लगाए गए साजिश के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच की जाएगी. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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