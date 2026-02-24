ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसे; औरैया में बाइकसवार युवक की मौत, फिरोजाबाद में 4 लोग घायल

औरैया सहार थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर. फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस और ट्रक में भिड़ंत.

सड़क हादसे में युवक की मौत.
सड़क हादसे में युवक की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 24, 2026 at 12:02 PM IST

औरैया/फिरोजाबाद : सहार थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा रात करीब 11 बजे गांव पुर्वा तरा के सामने हुआ. वहीं फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस और ट्रक की भिड़ंत में चार लोग घायल हो गए.

औरैया सहार थानाध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि पुर्वा तरा के पास दुर्घटना की सूचना मिली थी. दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से दोनों युवकों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां ड्यूटी पर मौजूद एक युवक को मृत घोषित कर दिया. मृत युवक की पहचान प्रदुम्न सिंह पुत्र मलखान सिंह (28) परमार निवासी ग्राम शाखा जनवारा थाना रेउना, कानपुर नगर के रूप में हुई. घायल निखिल पुत्र अरविंद कुमार (24) ग्राम शाखा जनवारा थाना रेउना, कानपुर नगर का इलाज चल रहा है. दौनों युवक दवा लेने दूसरे गांव गए थे. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. दुर्घटना करने वाले अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है.



फिरोजाबाद ; आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस की ट्रक में भिड़ंत, 4 घायल


फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सोमवार रात दिल्ली से बहराइच जा रही निजी ट्रैवल्स की स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर किलोमीटर 59 पर बस आगे चल रहे अज्ञात ट्रक में घुस गई. हादसे में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और चालक समेत 4 लोग घायल हो गए.


एक्सप्रेस वे के सुरक्षा अधिकारी द्वितीय राजेंद्र प्रसाद पांडेय के अनुसार बस संख्या (BR 02 PC 9051) को चालक शकील पुत्र मकरुद्दीन निवासी हाता रेवलिया थाना केसरगंज, जिला बहराइच चला रहा था. बस में करीब 42 यात्री सवार थे. टक्कर के बाद चालक शकील तथा यात्री ताकिर पुत्र मदी अहमद (निवासी साहिबाबाद थाना रानीपुर), नीरज मौर्य पुत्र रवीश मौर्य (निवासी रवेपुरा थाना जारोल रोड) और हैदर अली पुत्र अली दीन (निवासी मनेती थाना केसरगंज, जिला बहराइच) को गंभीर चोटें आई हैं. तीन घायलों को 108 एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज सैफई भेजा गया है.

इंस्पेक्टर नसीरपुर ज्ञानेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि एक्सप्रेस वे पर किलोमीटर संख्या 58.800 के पास सोमवार रात करीब एक बजकर 25 मिनट पर स्लीपर बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी. हादसे में चार लोग घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए सैफई मैडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. सभी की हालत खतरे से बाहर है. दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटवाने के बाद यातायात सुचारू करा दिया गया है.

