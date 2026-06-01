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मां के हाथों से छूटकर जमीन पर गिरा बच्चा, हादसे में गई मासूम की जान, शराब के नशे में थी महिला

पूरी घटना लटोरी चौकी क्षेत्र के चेरवा गांव की है. तीन माह के मासूम बच्चे के माता पिता दोनों ने शराब पी रखी थी. नशे की हालत में दोनों बच्चे को लेकर घर की ओर जा रहे थे. बच्चा उस वक्त मां की गोद में था. मां नशे की हालत में बच्चे को संभाल नहीं पाई और बच्चा उसकी गोद से जमीन पर गिर गया. बच्चा जब जमीन पर गिरा तो सिर के बल गिरा, जिससे उसके माथे पर चेहरे पर गंभीर चोटें आईं.

सूरजपुर: लटोरी पुलिस चौकी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां शराब के नशे में चूर मां के हाथों से तीन माह का मासूम बच्चा जमीन पर गिर गया, हादसे में बच्चे की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

शराब के नशे में मां के हाथों से गिरा बच्चा (ETV Bharat)

बच्चे के दादा ने थाने आकर बताया कि उसके पोते की मौत गिरने से हो गई है. उसके बेटे और बहू ने शराब का सेवन किया था. बच्चा अपनी मां के गोद में था, तभी बहू का पैर फिसल गया और बच्चा जमीन पर गिर गया. परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल गए, जहां जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी: योगेश देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर

डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित किया

घटना के बाद परिजन और ग्रामीण तत्काल बच्चे को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. घटना की सूचना लटोरी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस द्वारा परिजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना के समय पति-पत्नी दोनों शराब के नशे में थे. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विवेचना कर रही है. शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, जिसके बाद मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

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