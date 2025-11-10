ETV Bharat / state

बिल्डर के खोदे गड्डे में गिरने से दो बच्चों की मौत, ग्रामीणों ने काटा बवाल

हरकत में आई पुलिस: इस घटना के बाद से पुलिस हरकत में आ गई. दोनों बच्चों के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान के बाद कबीर नगर थाने में केस दर्ज किया जाएगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कबीर नगर में रविवार को दो बच्चों की मौत हो गई. यह हादसा एक सरकारी स्कूल के पास हुआ. यहां दो बच्चे खेलते खेलते पानी से भरे एक गड्ढे में गिर गए. यह गड्ढा बिल्डर द्वारा खोदा गया था. 8 साल के सत्यम और 10 साल के आलोक की मौत इस घटना में हुई. उसके बाद सोमवार की सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया.

कबीर नगर थाना अंतर्गत रविवार की दोपहर 8 साल और 10 साल के दो बच्चे सत्यम और आलोक पानी से भरे एक गड्ढे में गिर गए थे. दोनों बच्चों की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई. दोनों बच्चों के डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों के बयान के बाद कबीर नगर थाने में मामला दर्ज किया जाएगा- दौलतराम पोर्ते, एडिशनल एसपी, रायपुर

कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की पुलिस कर रही तलाश: एएसपी दौलत राम पोर्ते ने आगे बताया कि यह घटना रविवार की दोपहर की है. जब बच्चे नहीं मिले तब परिजन उसे ढूंढने के लिए निकले थे, जिसके बाद देर रात दोनों बच्चों के शव को गड्ढे से बाहर निकाला गया. मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने रिंग रोड पर कुछ घंटे तक चक्का जाम किया. कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से संपर्क किया जा रहा है ताकि पीड़ित के परिजनों को मुआवजा राशि दिलाया जा सके.

रायपुर में लोगों का चक्का जाम (ETV BHARAT)

रायपुर पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि मरने वाले दोनों बच्चे मौसेरे भाई थे. वे गड्ढे में गहराई ज्यादा होने के कारण बाहर नहीं निकल पाए और दोनों ने दम तोड़ दिया. जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे अपनी मौसी के बेटे के जन्मदिन के मौके पर यहां पर आए हुए थे. यह गड्ढा एक प्राइवेट बिल्डर के द्वारा खुदवाया गया था. प्राइवेट बिल्डर ने गड्ढे को भरा नहीं था. जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. मृतक के परिजन और आक्रोशित ग्रामीणों ने रिंग रोड नंबर 3 हीरापुर के जरवाय मार्ग पर जाम किया था. गुस्साई भीड़ मुआवजे की मांग कर रही थी. कबीर नगर और आमानाका पुलिस की समझाइश के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण शांत हुए.