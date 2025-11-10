ETV Bharat / state

बिल्डर के खोदे गड्डे में गिरने से दो बच्चों की मौत, ग्रामीणों ने काटा बवाल

रायपुर में सोमवार को ग्रामीणों ने बड़ा बवाल किया है. यह हंगामा दो बच्चों की मौत पर हुआ है.

People Road Blockade In Raipur
रायपुर में लोगों का चक्का जाम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 6:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कबीर नगर में रविवार को दो बच्चों की मौत हो गई. यह हादसा एक सरकारी स्कूल के पास हुआ. यहां दो बच्चे खेलते खेलते पानी से भरे एक गड्ढे में गिर गए. यह गड्ढा बिल्डर द्वारा खोदा गया था. 8 साल के सत्यम और 10 साल के आलोक की मौत इस घटना में हुई. उसके बाद सोमवार की सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया.

हरकत में आई पुलिस: इस घटना के बाद से पुलिस हरकत में आ गई. दोनों बच्चों के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान के बाद कबीर नगर थाने में केस दर्ज किया जाएगा.

रायपुर में दर्दनाक हादसा (ETV BHARAT)

कबीर नगर थाना अंतर्गत रविवार की दोपहर 8 साल और 10 साल के दो बच्चे सत्यम और आलोक पानी से भरे एक गड्ढे में गिर गए थे. दोनों बच्चों की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई. दोनों बच्चों के डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों के बयान के बाद कबीर नगर थाने में मामला दर्ज किया जाएगा- दौलतराम पोर्ते, एडिशनल एसपी, रायपुर

कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की पुलिस कर रही तलाश: एएसपी दौलत राम पोर्ते ने आगे बताया कि यह घटना रविवार की दोपहर की है. जब बच्चे नहीं मिले तब परिजन उसे ढूंढने के लिए निकले थे, जिसके बाद देर रात दोनों बच्चों के शव को गड्ढे से बाहर निकाला गया. मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने रिंग रोड पर कुछ घंटे तक चक्का जाम किया. कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से संपर्क किया जा रहा है ताकि पीड़ित के परिजनों को मुआवजा राशि दिलाया जा सके.

Chakka Jam In Raipur
रायपुर में लोगों का चक्का जाम (ETV BHARAT)

रायपुर पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि मरने वाले दोनों बच्चे मौसेरे भाई थे. वे गड्ढे में गहराई ज्यादा होने के कारण बाहर नहीं निकल पाए और दोनों ने दम तोड़ दिया. जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे अपनी मौसी के बेटे के जन्मदिन के मौके पर यहां पर आए हुए थे. यह गड्ढा एक प्राइवेट बिल्डर के द्वारा खुदवाया गया था. प्राइवेट बिल्डर ने गड्ढे को भरा नहीं था. जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. मृतक के परिजन और आक्रोशित ग्रामीणों ने रिंग रोड नंबर 3 हीरापुर के जरवाय मार्ग पर जाम किया था. गुस्साई भीड़ मुआवजे की मांग कर रही थी. कबीर नगर और आमानाका पुलिस की समझाइश के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण शांत हुए.

नसबंदी के बाद मौत मामला : दवा रिएक्शन हो सकता है कारण, विशेषज्ञों को पीएम रिपोर्ट का इंतजार

एक मिस्टेक और आग का गोला बन गया पेट्रोल, नारायणपुर में दर्दनाक हादसा

स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पलटी, मवेशी सामने आने पर हुआ हादसा, दो की हालत गंभीर

TAGGED:

RAIPUR PEOPLE ROAD BLOCKADE
रायपुर में हादसा
रायपुर कबीर नगर थाना
रायपुर पुलिस
ACCIDENT IN RAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.