रायबरेली में हादसा; डिवाइडर से टकराकर पलटी महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं की वैन, चालक की मौत, 11 घायल
सभी श्रद्धालु महाराष्ट्र के जालना जिले के रहने वाले, घायलों में तीन की हालत गंभीर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:39 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 10:53 AM IST
रायबरेली: जिले के थाना जगतपुर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार को चालक को झपकी आने से श्रद्धालुओं से भरी वैन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन पलट गई. इस हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि 11 श्रद्धालु घायल हो गए. ये सभी श्रद्धालु महाराष्ट्र के जालना जिले से काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकले थे. सभी घायलों को एंबुलेंस और पुलिस की मदद से सीएचसी जगतपुर पहुंचाया गया. यहां तीन घायलों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
पुलिस के मुताबिक, वैन में गनराज, उनका साला रविंद्र और परिवार के अन्य सदस्य सवार थे. जगतपुर थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के 505 किलोमीटर के पास चालक उमेश (27) पुत्र मोतीलाल (निवासी पीरबाओडा, थाना संभाजीनगर, महाराष्ट्र) को झपकी आ गई. इससे वैन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई. हादसे में चालक समेत सभी सवार घायल हो गए.
सूचना पर पहुंची पुलिस और एक्सप्रेसवे की एंबुलेंस ने सभी घायलों को सीएचसी जगतपुर पहुंचाया. यहां चिकित्सक डॉ. लईक अहमद ने चालक उमेश को मृत घोषित कर दिया. घायलों में केजू (35), रविंद्र (40) और योगिता (36) की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया. अन्य घायलों का सीएचसी में उपचार किया जा रहा है. कार्यवाहक थाना प्रभारी अजय मलिक ने बताया कि हादसे में वैन चालक की मौत हुई है, जबकि 11 लोग घायल हैं. तीन घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया है. मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
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