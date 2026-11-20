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रायबरेली में हादसा; डिवाइडर से टकराकर पलटी महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं की वैन, चालक की मौत, 11 घायल

रायबरेली में हादसा ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली: जिले के थाना जगतपुर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार को चालक को झपकी आने से श्रद्धालुओं से भरी वैन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन पलट गई. इस हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि 11 श्रद्धालु घायल हो गए. ये सभी श्रद्धालु महाराष्ट्र के जालना जिले से काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकले थे. सभी घायलों को एंबुलेंस और पुलिस की मदद से सीएचसी जगतपुर पहुंचाया गया. यहां तीन घायलों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.