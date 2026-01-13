ETV Bharat / state

नक्सल प्रभावित सुकमा में हादसा, करंट से मजदूर की मौत, चिंतागुफा में मातम

यह हादसा रामा कॉमन सर्विस सेंटर के निर्माण कार्य के दौरान हुआ है. मजदूर सीएससी के निर्माण कार्य के दौरान मजदूरी कर रहा था. इस दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातम फैल गया है. निर्माण स्थलों पर सुरक्षा इंतजाम को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

सुकमा : बस्तर संभाग के सुकमा जिले में मंगलवार को एक मजदूर की मौत हो गई. जिले के कांकेर लंका क्षेत्र में निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर को करंट लग गया. इस घटना में मजदूर की जान चली गई. मृतक मजदूर की पहचान पंडो रामा के रूप में हुई है. वह ग्राम भटपाड़ पेंटापाड का रहने वाला था.

करंट का झटका लगने से मौत

मिली जानकारी के मुताबिक कांकेर के लंका में कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण कार्य चल रहा था. यह निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच के माध्यम से कराया जा रहा था. निर्माण कार्य के दौरान अचानक रामा करंट की चपेट में आ गया. करंट लगते ही उसकी हालत मौके पर ही गंभीर हो गई. आसपास मौजूद अन्य मजदूरों और लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. करंट का झटका इतना तेज था कि रामा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस ने शव को कब्जे में लिया

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और आगे की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि निर्माण स्थल पर बिजली से संबंधित पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे. इसी लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है. रामा की मौत से उसके परिवार में मातम है. स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और सहायता दिए जाने की मांग की है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग उठ रही है.

ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी और पंचायत स्तर पर कराए जा रहे निर्माण कार्यों में अक्सर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है. अगर सही समय पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते तो यह हादसा नहीं होता. इस घटना के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या पंचायत स्तर पर कराए जा रहे कार्यों की निगरानी सही तरीके से हो रही है. क्या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले बिजली, मशीनरी और अन्य खतरों को लेकर कोई सुरक्षा ऑडिट किया गया था.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस इस हादसे की जांच में जुट गई है. चिंतागुफा थाना की टीम मौके पर मौजूद है. जांच के बाद यह खुलासा हो सकेगा कि इस हादसे की असल वजह क्या है.