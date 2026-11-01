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मेरठ में हादसा; ट्रेन की चपेट में आए सगे भाई, एक की मौके पर मौत, दूसरे का हाथ कटा

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : टीपीनगर थाना क्षेत्र में मलियाना पुल के पास श्मशान घाट के पास शनिवार रात एक भीषण और दर्दनाक हादसा हो गया. रेलवे ट्रैक पर पैदल चल रहे दो सगे भाइयों को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में 20 वर्षीय आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी तेज थी कि शिवम का दाहिना हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया और उसका पैर भी टूट गया.

पुलिस के अनुसार, आर्यन (20 वर्ष) और घायल शिवम, मनोज के पुत्र हैं. दोनों मूल रूप से बुलंदशहर में गुलावठी के रहने वाले हैं और वर्तमान में मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र स्थित रिठानी इलाके में रहकर मजदूरी करते थे. शनिवार रात दोनों भाई कहीं बाहर गए थे. दोनों मलियाना पुल के पास रेलवे ट्रैक पर पैदल-लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए.