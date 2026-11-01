मेरठ में हादसा; ट्रेन की चपेट में आए सगे भाई, एक की मौके पर मौत, दूसरे का हाथ कटा
गंभीर हालत के कारण दूसरे भाई को डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 11:24 AM IST
मेरठ : टीपीनगर थाना क्षेत्र में मलियाना पुल के पास श्मशान घाट के पास शनिवार रात एक भीषण और दर्दनाक हादसा हो गया. रेलवे ट्रैक पर पैदल चल रहे दो सगे भाइयों को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में 20 वर्षीय आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी तेज थी कि शिवम का दाहिना हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया और उसका पैर भी टूट गया.
पुलिस के अनुसार, आर्यन (20 वर्ष) और घायल शिवम, मनोज के पुत्र हैं. दोनों मूल रूप से बुलंदशहर में गुलावठी के रहने वाले हैं और वर्तमान में मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र स्थित रिठानी इलाके में रहकर मजदूरी करते थे. शनिवार रात दोनों भाई कहीं बाहर गए थे. दोनों मलियाना पुल के पास रेलवे ट्रैक पर पैदल-लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए.
आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. पटरियों के पास दोनों भाई खून से लथपथ पड़े थे. सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची टीपीनगर थाना पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल शिवम को एंबुलेंस की मदद से प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, उसकी नाजुक हालत के कारण डॉक्टरों ने तुरंत लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. जबकि आर्यन की मौत हो गई.
घटना की जानकारी मिलते ही गुलावठी और रिठानी में रह रहे परिजनों के घर कोहराम मच गया. टीपीनगर थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी. ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल मिला. घायल को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है.
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