महिला दिवस पर एमसीबी में हादसा, तालाब में बेटी को बचाने गई मां की डूबने से मौत

महिला दिवस पर छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ है. एक महिला की मौत हुई है.

Manendragarh Chirmiri Bharatpur News
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर न्यूज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 8, 2026 at 10:57 PM IST

2 Min Read
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है. तेंदूडांड़ गांव में बच्चे को बचाने तालाब में उतरी मां की डूबने से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार ग्राम तेंदूडांड़ निवासी राम बाई अपनी बेटी के साथ गांव के तालाब में नहाने गई थी. इसी दौरान नहाते समय अचानक बेटी का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगी. बेटी को डूबता देख मां राम बाई बिना देर किए उसे बचाने के लिए तालाब के गहरे हिस्से में चली गई.

बेटी को बचाया, खुद की जान गंवाई

बताया जा रहा है कि राम बाई ने किसी तरह अपनी बेटी को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली, लेकिन इस दौरान वह खुद गहरे पानी में डूब गई और बाहर नहीं निकल सकी.घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास के बाद महिला को तालाब से बाहर निकाला. इसके बाद गंभीर हालत में उसे तत्काल मनेन्द्रगढ़ अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

एमसीबी में हादसा (ETV BHARAT)

हादसे के बाद शोक का माहौल

इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है. हालांकि राहत की बात यह रही कि महिला की मासूम बेटी पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.घटना की सूचना मिलते ही झगराखांड पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई पूरी की. उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आगे केस की जांच कर रही है.

