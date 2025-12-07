ETV Bharat / state

मथुरा में दर्दनाक हादसा; नहर में बाइक गिरने से तीन की मौत, सीएम योगी ने जताया शोक

इस बीच गोवर्धन तहसील बाईपास रोड पर तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक रजवाह में गिरी गयी और तीनों की मौत हो गयी.

मथुरा: मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में रविवार को भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. गोवर्धन सीओ अनिल कुमार ने बताया कि तीनों युवक चचेरी बहन की सगाई के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बाइक पर सवार होकर राधाकुंड जा रहे थे.

सीएम योगी ने जताया शोक: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया और शोक जताया और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया. साथ ही घायलों के समुचित इलाज कराने के लिए भी कहा. सीओ अनिल कुमार ने बताया कि मथुरा के मासूमनगर में रहने वाले अंकुश, कन्हैया और प्रवीण बाइक पर सवार थे.

सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे: वो राधाकुंड में एक पारिवारिक सगाई समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे. गोवर्धन तहसील बाईपास रोड पर उनकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई. इसके बाद सड़क किनारे बने रजवाह में गिर गयी. रजवाहे में पानी के तेज बहाव के कारण तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई.

जेसीबी की मदद से निकाले गये शव: सीओ अनिल कुमार ने बताया कि जेसीबी की मदद से तीनों युवकों के शव को नाले से बाहर निकल गये हैं. इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मोटरसाइकिल पुलिस के आने से पहले स्थानीय लोगों ने रजवाहे से बाहर निकाल ली थी. 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी.



