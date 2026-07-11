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मनेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे पर हादसा, बुझ गया घर का चिराग, लोगों ने काटा बवाल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा था. निर्माण स्थल पर जेसीबी मशीन खुदाई और पाइपलाइन डालने का काम कर रही थी. इसी दौरान स्कूटी से गुजर रहे दो युवक अचानक जेसीबी की चपेट में आ गए. हादसा इतना भीषण था कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर बड़ा हादसा हो गया. यहां गैस पाइपलाइन विस्तार परियोजना के दौरान पाइपलाइन बिछाने के कार्य चल रहा था. पाइपलाइन के कार्य में लगी जेसीबी मशीन की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया है.

मनेंद्रगढ़ में हादसा (ETV BHARAT)

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल एंबुलेंस और सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची. घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया गया.

हादसे के बाद मनेंद्रगढ़ में मातम (ETV BHARAT)

जेसीबी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज

सिटी कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने जेसीबी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

मनेंद्रगढ़ में गैस पाइपलाइन परियोजना (ETV BHARAT)

आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग

हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजन, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सिटी कोतवाली पहुंच गए। मृतक की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल था. परिजनों ने आरोपी चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली परिसर में जमकर नारेबाजी की. उनका आरोप है कि निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती गई, जिसके कारण परिवार का एक सदस्य हमेशा के लिए उनसे छिन गया. उन्होंने दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की.

जेसीबी ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर (ETV BHARAT)

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े किए हैं. लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम, संकेतक और यातायात नियंत्रण की व्यवस्था नहीं होने से इस तरह की दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है. उन्होंने प्रशासन और संबंधित एजेंसी से निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.