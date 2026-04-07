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लखीमपुर खीरी में हादसा; दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, अपनी शादी का कॉर्ड बांटने निकले युवक समेत तीन की मौत

मृतकों में एक किशोर भी शामिल, हादसे से शादी की खुशियां मातम में बदलीं.

लखीमपुर खीरी में हादसा.
लखीमपुर खीरी में हादसा. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 5:54 PM IST

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लखीमपुर खीरी : जिले के भीरा कोतवाली क्षेत्र में बीती देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. लखीमपुर-भीरा राजमार्ग पर पीके इंटर कॉलेज के पास दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत हो गई. इसमें अपने दोस्त के साथ अपनी शादी का कॉर्ड बांटने निकले युवक समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है.

लखीमपुर खीरी में हादसा. (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, यह भीषण हादसा उस समय हुआ जब दो अलग-अलग दिशाओं से आ रही बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल एंबुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुआ पहुंचाया गया. सीएचसी बिजुआ में डॉक्टरों ने जांच के बाद अमरीश गौतम पुत्र बालकराम निवासी हर्रैया कोतवाली भीरा, अरबाज (15) पुत्र मुबारक निवासी रड़ा देवरिया कोतवाली भीरा और तौहीद (20) पुत्र मोबीन निवासी रड़ा देवरिया को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल पवन गौतम पुत्र श्रीपाल निवासी तिखड़ा को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

अरबाज और तौहीद (फाइल फोटो)
अरबाज और तौहीद (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक तौहीद के पिता मोबीन ने बताया कि उनका बेटा अपने चचेरे भाई अरबाज के साथ चीनी मिल में अपने बड़े भाई को खाना देने गया था और लौटते समय यह हादसा हो गया. वहीं दूसरी ओर अमरीश और पवन गौतम बाइक से लौट रहे थे, तभी पीके इंटर कॉलेज के पास हादसा हुआ.

अमरीश गौतम की शादी आगामी 25 अप्रैल को होने वाली थी. परिजनों के मुताबिक, वह अपने दोस्त पवन के साथ शादी का कॉर्ड बांटने निकला था. अमरीश के चाचा नत्थूलाल ने बताया कि घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं. घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया. भीरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रोहित दुबे ने बताया कि पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुटी है.

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