तिलक से पहले उजड़ गईं परिवार की खुशियां; हादसे में कार सवार पति-पत्नी समेत तीन लोगों की मौत

जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी लोग दिल्ली से बहराइच के धर्मकुंडा गांव लौट रहे थे. सभी एक ही परिवार के थे. कार में कुल छह लोग सवार थे. बताया जाता है कि गोला से लखीमपुर की ओर बढ़ रही कार को किसी अज्ञात भारी वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर चीख-पुकार मच गई.

लखीमपुर खीरी : जिले में नेशनल हाईवे-730 पर गुरुवार तड़के एक बड़े सड़क हादसे ने खुशियों भरे परिवार को गहरे मातम में बदल दिया. गोला-लखीमपुर मार्ग पर जलालपुर मोड़ के पास कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इस भीषण दुर्घटना में पति-पत्नी समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. कार में 6 लोग सवार थे. सभी दिल्ली से तिलक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहराइच के लिए निकले थे. घायलों में जिसका तिलक था, वह युवक भी शामिल है. उसकी नाजुक बनी हुई है और लखनऊ रेफर किया गया है. इस सड़क हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है.

घटना की जानकारी सबसे पहले मौके से गुजर रहे राहगीर शुभम रस्तोगी ने डायल 112 पर दी. सूचना मिलते ही पीआरवी 6322 मौके पर पहुंची और तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू कराया. सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान सुधा सिंह पत्नी सुनील सिंह, सुनील सिंह पुत्र बिंद्रा सिंह और संतोष सिंह पुत्र रमेश सिंह, निवासी धर्मकुंडा, थाना रामगांव, बहराइच के रूप में हुई है.

हादसे में गंभीर रूप से मुकेश सिंह पुत्र रमेश सिंह समेत तीन लोग घायल हैं. इसमें मुकेश सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी गोला से जिला अस्पताल लखीमपुर खीरी रेफर किया गया. हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे लखनऊ भेज दिया. पुलिस के अनुसार, मुकेश सिंह का शुक्रवार को तिलक कार्यक्रम था. वह सुधा का भाई है. वह भी दिल्ली में जॉब करता है. बहन-बहनोई के साथ ही घर लौट रहा था. जबकि संतोष सिंह दिल्ली में गाड़ी चलाता है. इस भीषण सड़क हादसे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

गोला गोकर्णनाथ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार चालक संतोष सिंह को झपकी आ गई थी, इसी दौरान किसी भारी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ. पुलिस ने सभी मृतकों के शवों पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं. अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है.

