स्कूटी का बैलेंस बिगड़ने से मां बेटी सड़क पर गिरे, हाइवा ने कुचला, दोनों की मौके पर मौत
दर्री कोरबा मुख्य मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे के बाद लोगों ने चक्काजाम कर दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 5, 2026 at 7:10 AM IST
कोरबा: दर्री डेम के पास रविवार रात दर्री मुख्य मार्केट में एक तेज रफ्तार हाइवा ने स्कूटी सवार मां बेटी को अपनी चपेट में ले लिया. इस भीषण हादसे में मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गयी है.
स्कूटी से गिरे मां बेटी को तेज रफ्तार हाइवा ने कुचला
पुलिस से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये दर्दनाक हादसा दर्री थाना क्षेत्र के उपनगरीय क्षेत्र दर्री में घटा है. जिसमें कोहड़िया बस्ती निवासी रामकुमारी वर्मा अपनी बेटी रेणु वर्मा के साथ स्कूटी से दर्री बाजार आयी थी. रात के लगभग 7 से 8 बजे के बीच वो बाजार से अपने घर लौट रही थी. तभी एक तेज रफ्तार बाइक सवार युवक महिला की स्कूटी के बगल से गुजरा, जिससे महिला की स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया. वो स्कूटी सहित सड़क पर गिर पड़ी.
मौके पर ही मां बेटी की मौत
इससे पहले कि वे संभल पाते, एक तेज रफ्तार हाइवा ने महिला और उसकी बेटी को अपने चपेट में ले लिया. दोनों को हाइवा ने बुरी तरह से कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में मां-बेटी दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी.
हादसे के बाद लोगों ने किया चक्काजाम
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गयी. आक्रोशित लोगों ने चकाजाम कर दिया, लोगों का आरोप है कि मुख्य मार्ग होने के कारण अक्सर भारी वाहनों की आवाजाही होती रहती है, बावदजूद इसके हादसों पर नकेल कसने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किये जाते.
पुलिस ने हाइवा चालक को किया गिरफ्तार
चक्काजाम के लगभग 1 से डेढ़ घंटे बाद मार्ग पुनः बहाल हो सका. इसके लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. खबर है कि आरोपी हाइवे चालक को भी पुलिस ने पकड़ लिया है. हाइवा जब्त किया गया है. इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.