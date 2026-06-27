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कवर्धा के सरोधा डैम में हादसा, नहाने गया युवक लापता, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग

कवर्धा के सरोधा डैम में एक युवक लापता हो गया है. उसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

Sarodha Dam Kawardha
कवर्धा का सरोधा डैम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 27, 2026 at 4:04 PM IST

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कवर्धा: जिला मुख्यालय से लगे भोरमदेव थाना क्षेत्र के सरोधा डेम में नहाने गया एक युवक लापता हो गया है. घटना को 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है. पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है.

शुभम के रूप में हुई युवक की पहचान

कवर्धा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लापता युवक की पहचान शुभम मल्हा निवासी निषाद पारा, कवर्धा के रूप में हुई है. शुक्रवार को शुभम अपने तीन दोस्तों के साथ सरोधा डेम के पीछे स्थित डुबान क्षेत्र में नहाने गया था. उस समय क्षेत्र में तेज आंधी-तूफान चल रहा था. चारों दोस्त डैम में नहा रहे थे और मस्ती कर रहे थे. इसी दौरान शुभम अचानक गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते लापता हो गया.

24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

घटना के बाद उसके साथ मौजूद दोस्तों ने काफी देर तक अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन शुभम का कहीं पता नहीं चल सका. इसके बाद उन्होंने परिजनों और भोरमदेव थाना पुलिस को सूचना दी.सूचना मिलते ही पुलिस टीम गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. देर शाम तक तलाश जारी रही, लेकिन सफलता नहीं मिली.

शनिवार को भी सुबह से गोताखोरों द्वारा डैम में युवक की तलाश की जा रही है, दोपहर तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं पुलिस का कहना है कि युवक की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी रहेगा. इस घटना के बाद सरोधा डैम सहित अन्य जलाशयों में सुरक्षा के सवाल खड़े हो गए हैं. डैम में आने वाले लोगों से प्रशासन प्रशासन ने सावधानी की अपील की है.

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