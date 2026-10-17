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कानपुर में हादसा, कंटेनर ने बाइक को मारी टक्कर, मां और 8 माह की बेटी की मौत

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर शनिवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर ने बाइक पर सवार दंपती और बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में मां और 8 महीने की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि बाइक चला रहे पति उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्तपाल में भर्ती कराया और हंगामा कर रहे परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया.

मृतकों की पहचान सचेड़ी थाना क्षेत्र के जुगराजपुर निवासी 25 वर्षीया संजना और उनकी 8 माह की बेटी अनन्या के रूप में हुई है. गंभीर रूप से घायल पति का नाम सुमित राठौर है. जानकारी के अनुसार संजना अपने पति सुमित राठौर के साथ शनिवार दोपहर बाइक से बेटी की दवा लेने और कपड़े खरीदने के लिए मार्केट जा रही थीं. जब वे हाईवे पर टूटी पुलिया के पास पहुंचे, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.