कानपुर में हादसा, कंटेनर ने बाइक को मारी टक्कर, मां और 8 माह की बेटी की मौत
पनकी नेशनल हाईवे पर हादसा, लगा भीषण जाम, कंटेनर चालक की तलाश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 4:41 PM IST
कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर शनिवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर ने बाइक पर सवार दंपती और बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में मां और 8 महीने की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि बाइक चला रहे पति उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्तपाल में भर्ती कराया और हंगामा कर रहे परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया.
मृतकों की पहचान सचेड़ी थाना क्षेत्र के जुगराजपुर निवासी 25 वर्षीया संजना और उनकी 8 माह की बेटी अनन्या के रूप में हुई है. गंभीर रूप से घायल पति का नाम सुमित राठौर है. जानकारी के अनुसार संजना अपने पति सुमित राठौर के साथ शनिवार दोपहर बाइक से बेटी की दवा लेने और कपड़े खरीदने के लिए मार्केट जा रही थीं. जब वे हाईवे पर टूटी पुलिया के पास पहुंचे, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और संजना तथा उनकी मासूम बेटी सीधे कंटेनर के पहियों के नीचे आ गईं, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं टक्कर लगने से पति सुमित राठौर उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद चालक कंटेनर छोड़कर मौके से फरार हो गया.
घटना के वक्त मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पनकी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पति सुमित को इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. हादसे की खबर मिलते ही रोते-बिलखते परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे. आक्रोशित परिजनों ने रोड जाम कर हंगामा कर दिया. हंगामे के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया.
पनकी थाना प्रभारी दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर रही है. घायल पति को तुरंत इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी मिलते ही पहुंचे परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया गया. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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