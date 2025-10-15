बलरामपुर के कन्हर नदी में हादसा, मछली पकड़ने के दौरान युवक बहा, तलाश जारी
बलरामपुर के रामानुजगंज में एक युवक कन्हर नदी में बह गया है.
बलरामपुर: बारिश के दौरान नदी नालों में हो रहे हादसों का सिलसिला अब भी जारी है. रामानुजगंज के कन्हर नदी में बने एनीकट में बुधवार को एक दुर्घटना हो गई. यहां मछली पकड़ने के दौरान एक युवक मिर्गी का चक्कर खाकर नदी में गिर गया और तेज धारा में बह गया. रामानुजगंज पुलिस को घटना की जानकारी मिली. उसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया. देर शाम तक पुलिस युवक को खोजती रही लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया है. अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू और तलाशी अभियान रोक दिया गया है.
रामानुजगंज पुलिस ने की युवक की पहचान: रामानुजगंज पुलिस ने युवक की पहचान काशी भुइया के तौर पर की है. वह रामानुजगंज के वार्ड 14 का निवासी है. जैसे ही युवक नदी में गिरी तो लोगों ने शोर मचाया और जिला पुलिस की टीम को इसकी जानकारी दी. मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने युवक को नदी में बहते देखा. पुलिस ने उन युवकों से पूछताछ कर रेस्क्यू ऑपरेशन में युवक की तलाश की लेकिन रेस्क्यू दल और पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी है.
दोपहर करीब तीन बजे एक व्यक्ति यहां मछली मार रहा था. उसे कुछ बीमारी था अचानक वह पानी में गिर गया. पानी में गिरने के बाद वह छटपटाने लगा और फिर वह बह गया. कुछ दूर तक वह दिखाई दिया जिसके बाद वह दिखना ही बंद हो गया. आसपास मौजूद कुछ अन्य लोगों ने पानी में डूबे युवक को खोजने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मिला. उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी - सोनू मांझी, प्रत्यक्षदर्शी
सुबह फिर चलेगा तलाशी अभियान: रामानुजगंज थाना प्रभारी अजय साहू ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही मैं अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा. हमारे जवानों ने भी पानी में उतरकर तलाश की है. हमने बलरामपुर नगर सेना को जानकारी दी जिसके बाद नगर सेना की टीम यहां पहुंची और पानी में डूबे युवक की खोजबीन की लेकिन अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू को रोक दिया गया है. कल सुबह से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा.